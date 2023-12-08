WTO貿策檢討 歐盟關注港禁日海產違國際規則

環境局：日未證無風險 續溝通

環境局回覆本報時重申，日本政府核污水排海長達30年的做法，在國際上並無先例，目前未能保證淨化裝置能長期連續有效運作及不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險。局方稱，政府會繼續密切監察日本進口食品和排放核污水最新情况，並與日本當局保持溝通。

根據歐盟公布，Machado稱香港貿易政策與5年前檢討時已大幅改變，歐盟關注香港權利和自由受損，認為有違《中英聯合聲明》及《基本法》。他又說，歐洲商界很關注香港改變，重申資訊自由和司法獨立很重要，呼籲港府檢討時釐清一國兩制如何運作。港府在提交世貿的報告表示，香港自由港地位、貨物及資金自由流通、獨立關稅區地位等都受《基本法》保障。

英：港金融健全 公民權受侵蝕

英國駐WTO及聯合國代表Simon Manley則表示，香港資本主義經濟、貨幣及金融制度維持獨特及健全，但指國安法和港府侵蝕公民及政治權利的舉措，可能危及有效管治和司法公平信心。對於2021年香港反對中華台北代表任世貿政府採購小組主席，歐盟及英國代表均表遺憾和失望。