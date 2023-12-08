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寧德時代擬港聘逾500人 發展「專利運營」 讚港產權保護完善

【明報專訊】政府致力引進龍頭企業，全球市佔率最高的內地電動車電池供應商寧德時代新能源科技（CATL），昨與科技園公司簽署合作備忘錄，寧德時代將在港設立國際總部，並在香港科學園成立科技創新研發中心。財政司長陳茂波指出，寧德時代將在港投資10多億元，並計劃招聘500人以上的團隊。寧德時代董事長兼總經理曾毓群指出，本港有完善知識產權保護體制，有利促進其「專利運營」模式，以專利產生利潤。

指地緣政治複雜 專利運營「好模式」

寧德時代主要從事動力電池、儲能電池和電池回收的技術研發、生產和銷售，其生產的電池可用於電動車、無人機、電動船舶及電動飛機。曾毓群昨日致辭時談及未來在港發展，表明尤其要將研究中心做好，稱研究中心的產品就是專利，透過「專利運營」模式，授權予不同車企使用其產品及提供服務以產生收益，形容在地緣政治複雜情况下，是一個好模式。

寧德時代亦會在港設立國際總部，藉香港資訊自由、人才等壯大全球事業。曾毓群稱，作為港區政協委員，他一直留意香港發展，香港是國際著名的商業樞紐，商業環境一流、流通機制寬鬆，「尤其強調知識產權保護體制」，認為是香港獨特優勢。

翻查資料，「知識產權授權許可」是專利營運模式之一，企業在開發專利產品或技術後，可授權其他企業商品化，持有專利的企業可從中獲利。

創新科技及工業局長孫東表示，他對引進寧德時代「非常激動、非常興奮」，引述數據稱寧德時代是全球領先的鋰電池製造商，包括在全球動力電池使用量市佔率達37%，連續6年排全球第一；2021年至今年上半年儲能電池出貨量的市佔率達43%。

孫東：政府三顧茅廬引進

孫東又形容，「古有劉備請諸葛亮『三顧茅廬』」，特區政府「也是這麼做」，先由特首李家超會見曾毓群的高層團隊，支持對方在港發展；陳茂波今年上月年專程到內地拜訪寧德時代高層；到最近他受李家超及陳茂波委託與寧德時代敲定細節，「也算是三顧茅廬了」。

他提到，政府訂立的KPI（關鍵績效指標）是5年引進100間重點科技企業，其中至少20間是龍頭企業，現已引進逾30間。

寧德時代是深圳證券交易所的上市公司，據其半年報告，今年1至6月的報告期內營利總收入約1892億元人民幣（約2065億港元），研發費用投入98.5億元人民幣（約108億港元），有約1.8萬個研發技術人員；專利方面，報告期內有6821項境內專利及1415項境外專利，正在申請的境內和境外專利合計13,803項。

相關字詞﹕專利運營 創新科技及工業局 龍頭企業 引進重點企業辦公室 電動船舶 電動飛機 電動車 儲能電池 動力電池 寧德時代

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