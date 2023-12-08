「1+」新藥審批機制推一月 接一廠兩申請

本港今年10月底在國際醫藥法規協調會議（ICH）大會獲通過成為觀察員。盧寵茂接受《文匯報》專訪透露，由於必須累積5年第一層審批數據才能申請成為ICH會員，保守估計「1+」機制要累積3年審批經驗，才可做到第一層審批，故至少要8年才能成為國際藥物及醫療器械的權威評審機構。

藥械監管中心料明年初成立

盧稱，擬成立的香港藥物及醫療器械監督管理中心將統整藥物、醫療器械甚至中藥監管，會由衛生署轄下藥物辦公室改革而成，定位類似衛生防護中心，並有信心可於明年初成立相關籌備辦公室。

《施政報告》提出，醫管局將於2024/25年度設立聯網臨牀研究支援辦公室，推出措施鼓勵醫療團隊參與臨牀研究及試驗、加快臨牀研究倫理審批流程等。盧寵茂說會考慮透過提供更多研究資金、晉升機會，以及獲得研發成果的專利權，以鼓勵臨牀研究，詳情待醫管局決定。