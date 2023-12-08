真鈔冚練功券誘兌虛幣 找換店涉騙400萬

警方接獲40歲男子報案，他稱早前從社交平台接觸到自稱加密貨幣找換店負責人，前日到旺角聯合廣場「星鏈CRYPTO」交易，男店員展示4疊以保鮮紙包好的1000元紙幣，事主將價值約400萬港幣的泰達幣轉至對方提供的加密貨幣錢包後，店員以不同藉口推搪，包括收不到負責人指示，拒絕交出現金。

轉帳後店方拒付 警到場揭發

警方到場調查，發現該4疊1000元紙幣中，只有首尾兩張為真鈔，其餘4000張為印有「練功券」字眼的偽鈔，當場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」拘捕27歲男店員，昨再在深水埗拘捕租用店舖的37歲女子，她報稱時裝售貨員。

警方經調查得知，該找換店在港並無公司註冊或商業登記，正調查有否其他受害人。據悉，涉事舖位於11月7日與業主簽約，11月15日起租用一年，月租8700元，舖位面積約40方呎，門口掛有招牌，店內僅有一個櫃位。警方檢獲的偽鈔印刷清晰，但無防偽特徵及真鈔應有的凹凸手感。

據了解，事主自2020年初投資加密貨幣，曾開設加密貨幣找換店，因急於套現，遂在社交平台尋找買家，案中以幣安平台交易，警方正追蹤涉案加密貨幣流向，亦會調查與事主聯絡的騙徒及涉案加密貨幣錢包，暫無證據顯示涉犯罪集團。

警方呼籲市民交易加密貨幣時，應選用口碑良好的找換店，亦要仔細檢查鈔票防偽特徵，如有懷疑可致電警方防騙易熱線18222。