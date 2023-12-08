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港聞

港聞二

防癌會：確診初獲資訊 七成非專業

【明報專訊】不少癌症病人除了聽取醫生建議，亦會上網尋找資訊。香港防癌會調查發現，癌症患者及照顧者於確診後首3個月平均接收90項癌症相關資訊，當中65項非來自醫護或醫療機構；有八成人未能判斷網上資訊是否真確，另有37%病人採用親友或網上提供的建議後感不適。防癌會認為網上資訊眾多，提醒市民應提高警覺及先諮詢醫護，親友在轉發資訊前亦應核實真偽，以免「好心做壞事」。

防癌會今年9月6日至上月11日做癌症患者及照顧者健康素養調查，訪問共236名癌症患者及照顧者。調查顯示，受訪者每次見公院腫瘤科醫生時間平均13分鐘，私院則平均24分鐘；逾五成人稱因與醫生會面時間不足，無法解答疑難，當中77%人會轉到網上找資料。

八成人難辨真偽

37%採納後不適

癌症教育小組委員會主席、港怡醫院臨牀腫瘤科名譽顧問醫生林嘉安表示，曾有一名確診第三期直腸癌的50多歲女士因擔心化療後需終身戴「造口袋」，故上網尋找資訊並接受磁場療法及玉石療法兩種另類療法，及後覆診時腫瘤已擴散，最終離世。

約兩年前確診第四期肺癌的64歲傅太正接受免疫治療，大部分癌細胞已纖維化。她說得悉確診後曾花2至3個月上網尋找肺癌相關資訊，惟大部分資料均為肺癌醫療方案及存活率，親友亦向她轉發大量資訊。她說肺癌存活率「日新月異」，故後來無再網上尋找資訊，只跟從醫生建議專心治病。她建議癌症患者見醫生時，不妨就曾查閱的網上資訊多詢問醫生意見。

專家：病友經驗未必適用

林嘉安建議患者及照顧者可善用政府、醫管局或認可非牟利機構提供的癌症相關資訊；不少患者以為病友經驗一試無妨，但不同患者病情及身體狀况有別，即使屬同一類別及期數的癌症，於某病友身上有良好療效，不一定適用於其他人。

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