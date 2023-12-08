明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

免試特別註冊護士 擬滿5年可轉正 資格須符護管局標準 轉正評核僱主負責

【明報專訊】政府擬引入非本地培訓護士免試來港執業。醫衛局昨向立法會提交《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，新增3種引入途徑（見表），備受關注的「特別註冊／登記」要求申請者須取得大致可比擬護士管理局認可課程的資格等，便可免試來港，工作滿5年可由受僱機構按護管局標準評核，以轉為「正式註冊／登記」，即可在港自由執業。醫衛界議員林哲玄質疑護管局把關「話事權」不大，建議特定情况下保留執業實習試。香港護士協會建議加強監管，定期抽查獲評核者是否合乎標準。

增3途徑引入非本地培訓護士

草案今日刊憲，下周三（13日）在立法會首讀及開始二讀。草案提及本港公營護士流失、院舍護士短缺，且非本地培訓護士經執業試來港數量不足應付需求。

根據草案，護管局將在兩環節把關，其一是特別註冊／登記及有限度註冊／登記護士所持資格，須可比擬護管局認可課程。草案提到上述資格要求與非本地培訓護士來港投考執業試一致；當局曾考慮頒布認可資格清單，即類似特別註冊醫生的要求，惟全球護士課程多不勝數，評核耗時，故不建議。

有異醫生 不設認可院校名單

其二是特別註冊／登記護士可於衛生署、醫管局及指明機構工作，做滿5年後，若工作表現獲聘用機構按護管局標準評為良好及勝任，則合資格轉為正式註冊／登記，意味可免試「轉跑道」。

據悉，有私家醫院反映有意聘請非本地護士，惟政府修例主要冀紓緩公營醫療及院舍護士短缺，並要避免影響本地畢業生就業，料實施初期特別註冊／登記只涵蓋醫管局及衛生署，下一步才研究是否擴展。

護管局前主席汪國成說，認可資格課程內容和實習時數貼近本港很重要，相信英國及內地大部分學士課程符合要求，澳洲實習時數則較少，以往護管局會斟酌處理。他說本地院校、醫管局及衛生署一向按護管局標準評核護士學生，將來用作評核有意轉為正式註冊／登記護士並無不妥，認為把關充足，而護管局有認可醫療及社福機構名單供學生實習，當局擴展特別註冊／登記指明機構時可參考。

護協倡定期抽查轉正者

護協主席謝健強建議護管局定期抽查轉為正式註冊／登記者質素是否達標，日後擴展指明機構亦應先諮詢護管局。

林哲玄指港流程異 籲設試

林哲玄稱，本港護士派藥、評估病人流程與其他地區有差異，若特別註冊／登記護士在港5年其間較少接觸上述程序或主要處理行政，容許正式註冊／登記未必合適，建議加入執業實習試要求。他認為大學及正興建的中醫醫院可作為特別註冊／登記指明機構，設護士學校的私院亦適合，但不宜涵蓋日間醫療中心及診所。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，護士學術資格只是入行門檻，臨牀表現才具參考價值，相信由衛生署、醫管局以至社福機構和資助院舍按護管局標準把關是足夠，惟私院或私營院舍能否做好監管則需再討論。

至於有限度註冊／登記，林哲玄關注各方權責不清，憂院舍護士沒充足監督，建議法例列明由護管局認可該些機構監督要求，大型院舍不難遵從，小型院舍則可向醫管局「買人手」。

上 / 下一篇新聞

文化館或拆卸重建 楊潤雄：初步構思 「內容更適合歸入專題式展館」 稱未言不會重設
文化館或拆卸重建 楊潤雄：初步構思 「內容更適合歸入專題式展館」 稱未言不會重設
李小龍展原至2026年 旅客籲保留 歐錦棠倡設專館
李小龍展原至2026年 旅客籲保留 歐錦棠倡設專館
政府業界商討谷消費 黃傑龍：旅局擬派百元晚市餐飲券
政府業界商討谷消費 黃傑龍：旅局擬派百元晚市餐飲券
鄧燕梨認罪 官指有部署明言判監 搜屋前兩入單位取電腦手機 存寄李卓人信件家庭照
鄧燕梨認罪 官指有部署明言判監 搜屋前兩入單位取電腦手機 存寄李卓人信件家庭照
革職警覆核被拒 判辭揭涉與少女性交易
革職警覆核被拒 判辭揭涉與少女性交易
「裸露」禁書案 鄒家成獲准覆核
「裸露」禁書案 鄒家成獲准覆核
支聯拒交資料案 官3個月內裁決
支聯拒交資料案 官3個月內裁決
辯方質疑陳真喊口號「撩交嗌」 播片指黑衣男腳踢阻施襲
辯方質疑陳真喊口號「撩交嗌」 播片指黑衣男腳踢阻施襲
新學院譯名無「政治」 中大社科院長：未定案 政政重組「全票通過」 學生：斷章取義
新學院譯名無「政治」 中大社科院長：未定案 政政重組「全票通過」 學生：斷章取義
「電子牛肉乾」擬明年第三季推
「電子牛肉乾」擬明年第三季推
住院期間財物遭棄 古思堯索償消防
住院期間財物遭棄 古思堯索償消防
防癌會：確診初獲資訊 七成非專業
防癌會：確診初獲資訊 七成非專業
真鈔冚練功券誘兌虛幣 找換店涉騙400萬
真鈔冚練功券誘兌虛幣 找換店涉騙400萬
「1+」新藥審批機制推一月 接一廠兩申請
「1+」新藥審批機制推一月 接一廠兩申請
寧德時代擬港聘逾500人 發展「專利運營」 讚港產權保護完善
寧德時代擬港聘逾500人 發展「專利運營」 讚港產權保護完善
稱影響公帑「對唔住」 「自由」塗鴉者判感化
稱影響公帑「對唔住」 「自由」塗鴉者判感化
WTO貿策檢討 歐盟關注港禁日海產違國際規則
WTO貿策檢討 歐盟關注港禁日海產違國際規則
失業父籌子讀書費 財仔借8萬索逾16萬
失業父籌子讀書費 財仔借8萬索逾16萬
營運數年 青屯搗5非法加油站拘5男
營運數年 青屯搗5非法加油站拘5男
屢涉毒案出獄再犯 地產二代藏毒囚22月
屢涉毒案出獄再犯 地產二代藏毒囚22月
潮行GBA：老煙廠變「立體潮流商店街」 玩樂餐飲結合科技園 空中連廊貫全區
潮行GBA：老煙廠變「立體潮流商店街」 玩樂餐飲結合科技園 空中連廊貫全區
灣區手記：像夢一場 ／文：尚東美
灣區手記：像夢一場 ／文：尚東美
【Emily】支援獨老 工聯多項建議叫關愛隊幫手 倡設傾訴流動站 開班教用WhatsApp微信
【Emily】支援獨老 工聯多項建議叫關愛隊幫手 倡設傾訴流動站 開班教用WhatsApp微信
【Emily】澳門大搞夜經濟 賽狗空地設溜冰場
【Emily】澳門大搞夜經濟 賽狗空地設溜冰場
【Emily】搭機場快線去亞博 冬日優惠47蚊
【Emily】搭機場快線去亞博 冬日優惠47蚊
【Emily】家人捐贈 翟仕堯書法藝術館展出
【Emily】家人捐贈 翟仕堯書法藝術館展出
【Emily】匯豐恒生侍產假增至40日 產假有20周
【Emily】匯豐恒生侍產假增至40日 產假有20周
【Emily】科大逸夫演藝中心攞地產獎金獎
【Emily】科大逸夫演藝中心攞地產獎金獎