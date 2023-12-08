免試特別註冊護士 擬滿5年可轉正 資格須符護管局標準 轉正評核僱主負責

增3途徑引入非本地培訓護士

草案今日刊憲，下周三（13日）在立法會首讀及開始二讀。草案提及本港公營護士流失、院舍護士短缺，且非本地培訓護士經執業試來港數量不足應付需求。

根據草案，護管局將在兩環節把關，其一是特別註冊／登記及有限度註冊／登記護士所持資格，須可比擬護管局認可課程。草案提到上述資格要求與非本地培訓護士來港投考執業試一致；當局曾考慮頒布認可資格清單，即類似特別註冊醫生的要求，惟全球護士課程多不勝數，評核耗時，故不建議。

有異醫生 不設認可院校名單

其二是特別註冊／登記護士可於衛生署、醫管局及指明機構工作，做滿5年後，若工作表現獲聘用機構按護管局標準評為良好及勝任，則合資格轉為正式註冊／登記，意味可免試「轉跑道」。

據悉，有私家醫院反映有意聘請非本地護士，惟政府修例主要冀紓緩公營醫療及院舍護士短缺，並要避免影響本地畢業生就業，料實施初期特別註冊／登記只涵蓋醫管局及衛生署，下一步才研究是否擴展。

護管局前主席汪國成說，認可資格課程內容和實習時數貼近本港很重要，相信英國及內地大部分學士課程符合要求，澳洲實習時數則較少，以往護管局會斟酌處理。他說本地院校、醫管局及衛生署一向按護管局標準評核護士學生，將來用作評核有意轉為正式註冊／登記護士並無不妥，認為把關充足，而護管局有認可醫療及社福機構名單供學生實習，當局擴展特別註冊／登記指明機構時可參考。

護協倡定期抽查轉正者

護協主席謝健強建議護管局定期抽查轉為正式註冊／登記者質素是否達標，日後擴展指明機構亦應先諮詢護管局。

林哲玄指港流程異 籲設試

林哲玄稱，本港護士派藥、評估病人流程與其他地區有差異，若特別註冊／登記護士在港5年其間較少接觸上述程序或主要處理行政，容許正式註冊／登記未必合適，建議加入執業實習試要求。他認為大學及正興建的中醫醫院可作為特別註冊／登記指明機構，設護士學校的私院亦適合，但不宜涵蓋日間醫療中心及診所。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，護士學術資格只是入行門檻，臨牀表現才具參考價值，相信由衛生署、醫管局以至社福機構和資助院舍按護管局標準把關是足夠，惟私院或私營院舍能否做好監管則需再討論。

至於有限度註冊／登記，林哲玄關注各方權責不清，憂院舍護士沒充足監督，建議法例列明由護管局認可該些機構監督要求，大型院舍不難遵從，小型院舍則可向醫管局「買人手」。