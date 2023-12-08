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港聞

港聞二

辯方質疑陳真喊口號「撩交嗌」 播片指黑衣男腳踢阻施襲

【明報專訊】2019年11月太古城衝突，時任區議員趙家賢被咬甩左耳，施襲的中年漢陳真疑遭群眾「私了」，3名被指有份參與的不認罪被告受審。陳真昨在區院繼續作供，辯方稱陳去年錄口供時提及當時沒留意示威者有否叫喊口號，陳向對方高呼「光復台灣」，被質疑是「撩交嗌」。陳真表示「我是貪玩，後面的事大家都好明白……『言論自由』這4個字，就是順我者昌，逆我者亡」；區域法院暫委法官高偉雄最終裁定3人罪名表證成立，審訊今日繼續。

不認罪3人表證成立 1擬自辯

3名被告為文員高縫（61歲）、學生徐俊傑（20歲）及無業鍾志宏（36歲），昨日被裁定一項暴動及一項有意圖而傷人罪表證成立。高打算自辯，但因心臟不適，獲准押後至今天繼續，其餘兩人透露不會自辯。

正因太古城傷人案服刑及等待上訴刑期的陳真繼續作供。鍾的代表大律師指出，陳2019年11月及去年5月先後與警方錄取兩份供辭：第一份供辭稱陳當時聽到有人喊「滾回去」，他才回頭；第二份則稱陳看見20至30名示威者集結，他無留意對方有否叫喊口號，但因貪玩才說「光復台灣」。辯方遂稱，別人沒喊口號，陳就向別人說「光復台灣」，質問陳「咁撩交嗌啫？」陳否認。

認攜生果刀 陳：不知曾否用刀傷人

對於當日襲擊途人一事，陳於庭上表示「不知道，我看片段後才知」；他同意現場遺下的一把生果刀屬於他，同時稱「不知道（他曾否）用刀傷人」。

陳睇片稱事情「要看前看後」 控：聽唔明

高的代表大律師質疑陳「講大話」，其實他是心知肚明。陳答「我心裏認為律師的職業好高尚，專門幫助弱者，不會違背良心，幫兇手欺負弱者」。高官隨即提醒陳只需答同意或不同意。陳及後稱，他入院後看新聞才知發生了他傷人一事。

辯方播放部分現場片段，稱一名黑衣男為了制止陳才腳踢他，黑衣男又試圖阻擋他人襲擊陳。陳稱只見該黑衣男踢他，又說「有些事看前要看後，有些事看後要看前，不能扭曲事實」。控方就以上說法要求陳「不如講得坦白啲，聽唔明」；高官提出話中含意是否「要睇晒所有現場片段？」陳表示同意。

【案件編號：DCCC 329/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 陳真 有意圖而傷人罪 暴動罪 太古城中心 反修例事件

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