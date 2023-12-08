支聯拒交資料案 官3個月內裁決

本案是國安法實施細則的首宗刑事上訴案。鄒幸彤昨由囚車押送到庭，鄧岳君及徐漢光則繼續保釋等候上訴，鄧離開法庭時表示昨天是農曆10月25日大雪，加起來便是六四35周年，冀六四死難者「早日真相大白、沉冤得雪」。

上訴方：國安案須「及時」審 覆核或致押後

律政司助理刑事檢控專員張卓勤前日陳辭表示，上訴人應循司法覆核挑戰國安處通知書的效力，而非在審訊時才提出。代表3名上訴人的資深大律師戴啟思昨日回應，通知書期限只有兩周，認為律政司主張上訴人應在兩周內提出司法覆核「令人驚訝」。上訴方強調，實施細則沒明言禁止挑戰通知書的合法性，一般而言被告有權提出任何合理的挑戰，以保障被告之「無罪推定」權利。

上訴方續稱，國安法列明危害國安案件須「及時」審理，若上訴人提司法覆核，或需押後審訊，而司法覆核很少在兩三個月審結，上訴人請主審裁判官處理通知書效力的問題，屬正確程序。律政司一方補充，上訴人徐漢光曾提出司法覆核；上訴方在庭上回應，當時認為審訊可處理該議題，繼續司法覆核並不恰當，故撤回覆核，控方無異議。

【案件編號：HCMA 99/23】