支聯拒交資料案 官3個月內裁決

【明報專訊】已解散的支聯會前年拒應警方國安處要求交出資料，時任副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」，被判罪成監禁4.5個月。3人不服上訴，聆訊昨於高院進入第二天。上訴方重申若警方恰當使用實施細則，它仍是實用的調查工具，但並非一把「瑞士軍刀」，可向並非外國代理人的組織索資料。法官聽罷陳辭押後裁決，3個月內頒布。
本案是國安法實施細則的首宗刑事上訴案。鄒幸彤昨由囚車押送到庭，鄧岳君及徐漢光則繼續保釋等候上訴，鄧離開法庭時表示昨天是農曆10月25日大雪，加起來便是六四35周年，冀六四死難者「早日真相大白、沉冤得雪」。
上訴方：國安案須「及時」審 覆核或致押後
律政司助理刑事檢控專員張卓勤前日陳辭表示，上訴人應循司法覆核挑戰國安處通知書的效力，而非在審訊時才提出。代表3名上訴人的資深大律師戴啟思昨日回應，通知書期限只有兩周，認為律政司主張上訴人應在兩周內提出司法覆核「令人驚訝」。上訴方強調，實施細則沒明言禁止挑戰通知書的合法性，一般而言被告有權提出任何合理的挑戰，以保障被告之「無罪推定」權利。
上訴方續稱，國安法列明危害國安案件須「及時」審理，若上訴人提司法覆核，或需押後審訊，而司法覆核很少在兩三個月審結，上訴人請主審裁判官處理通知書效力的問題，屬正確程序。律政司一方補充，上訴人徐漢光曾提出司法覆核；上訴方在庭上回應，當時認為審訊可處理該議題，繼續司法覆核並不恰當，故撤回覆核，控方無異議。