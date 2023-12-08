革職警覆核被拒 判辭揭涉與少女性交易

申請人Chan Kin Man（音譯陳健敏）為前高級警員，建議答辯人為警務處處長蕭澤頤。陳在紀律聆訊被控3項「行為相當可能令公共服務聲譽受損」，他承認其中一項指控，另有一項被裁指控成立（見表）。判辭透露，陳2012至2015年間替事主拍攝不雅照，事主認識陳時只有15歲，兩人2015年性交，陳事後向對方提供金錢。是次申請只牽涉他經紀律聆訊後被裁定成立的性交易指控。事主2016年曾向警方投訴，但最終無展開刑事法律程序。

副處長指剝削少女 不符公眾期望

聆訊不爭議二人曾性交，但爭議是否性交易。陳於錄影會面和供辭承認性交有付款，但解釋二人為情侶。判辭續指，陳曾申請永久終止紀律聆訊，聆訊審裁人員考慮到沒有其他證據支持事主的書面供辭，且陳無機會盤問證人，因此不就事主說法給予比重，但仍有證據證明性交易屬實，並指陳並非誠實可靠證人，判處嚴厲懲戒，勒令退休但可享有全數退休福利。

陳其後提出上訴，警務處副處長（管理）指事主認識陳時僅15歲，不論二人關係為何，陳作為警員與如此年輕的少女扯上關係並拍攝其內衣照，不符合公眾對警員操守的期望；陳似乎藉尋找攝影模特兒為由剝削少女，利用她們有財務需要這一點達到其不道德目的，最終乘事主脆弱和入世未深與她性交，比一般性交易更嚴重和可惡。副處長認為判罰過輕，今年8月改判陳革職並褫奪退休福利。

官：無合理可爭拗處 警方：尊重判決

申請方指稱聆訊不公平，審裁人員應向法庭申請傳票確保證人出席聆訊，否則應終止聆訊。法官認為，聆訊最終基於公平性無採納事主供辭，况且若事主證供關鍵，陳可自行申請傳召對方作供，而裁決主要依賴陳的招認，他在聆訊中有充足機會指出案情和抗辯。至於副處長加重刑罰的決定，法官認為合乎邏輯和前後一致，毋須司法干預。法官最終駁回申請。警方回覆本報表示尊重法庭判決。

【案件編號：HCAL 2139/23】