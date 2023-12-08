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政府業界商討谷消費 黃傑龍：旅局擬派百元晚市餐飲券

【明報專訊】聖誕及新年假期將至，政府多個政策局代表昨與餐飲、零售等不同業界代表舉行跨部門跨界別會議，商討統籌鼓勵本地消費。文化體育及旅遊局長楊潤雄會後表示，會上各界有共識共同推動消費和經濟，並探討短中長期方案，包括推出餐飲、零售、交通優惠和提升服務質素等，但未有公布詳細方案。與會的優質旅遊服務協會主席黃傑龍透露，當局擬向市民派贈100元晚間餐飲消費券，詳情待旅發局公布。

楊潤雄稱研短中長期方案 未公布詳情

會議由楊潤雄主持，部門代表包括商經局、發展局、財庫局、民青局、運輸及物流局，本地餐飲、零售、商場及交通界別均有代表出席。楊潤雄說，政府在推動消費和經濟方面會牽頭搭台、製造環境，業界會一起參與。他說，業界表示會在聖誕及農曆新年期間繼續推出餐飲及零售消費優惠；他重提早前公布的冬日維港水上煙火、跨年倒數、花車巡遊等可吸引市民外出玩樂，提升消費意欲。

楊稱，每個行業都應提升服務質素，現時普遍業界服務都有進步，只有個別問題；會上亦初步討論旅發局與優質旅遊服務協會推出獎勵計劃等措施，以推動優質服務。

黃傑龍向本報稱，聖誕節是餐飲及零售業最重要檔期，但今年正面對經濟疲弱挑戰。他說政府對餐飲、零售、旅遊相關行業困境表現關心，會支援業界，包括擬將100元旅客餐飲消費券拓展至本港市民，於晚上6時後在「優質旅遊服務」計劃認可餐館使用，具體內容有待旅發局公布；另外在西九將增設大型聖誕樹等佈置。

剛獲美國《時代》雜誌選為本年度風雲人物的美國樂壇天后Taylor Swift，其世界巡迴演唱會未設香港站。楊潤雄被問到會否檢討以吸引海外明星來港開演唱會，他說個別歌手或明星有自己考慮；他提到本地各主要場館如中環海旁、紅館和文化中心檔期排滿，會繼續做多些工作，吸引不同盛事來港。

相關字詞﹕黃傑龍 優質旅遊服務協會 消費 文化體育及旅遊局 楊潤雄

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