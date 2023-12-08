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李小龍展原至2026年 旅客籲保留 歐錦棠倡設專館

【明報專訊】文化博物館或面臨「殺館」，藏品將分散到其他博物館。目前文化博物館有6個常設展覽、5個專題展覽，其中2021年11月起設立的李小龍專題展覽，展品約400件，原定展期至2026年。有遊客稱李小龍在海外影響力非常大，不少外國人均透過李小龍認識中國，認為應保留展覽。本身是「龍迷」的藝人歐錦棠稱，香港已錯失很多紀念李小龍的機會，認為值得成立專館紀念李小龍。

八和會館：未獲通知粵劇館藏怎處理

文化博物館的常設展「粵劇文物館」展出昔日名伶表演用品及戲棚等。八和會館回覆查詢稱，僅從傳媒得知科學館在文化博物館重置的消息，詳情尚待了解，未可置評。八和會館表示未獲政府通知相關館藏如何處理，將密切關注，相信政府會妥善處理並盡早知會大眾，令市民、遊客和新生代繼續欣賞這份寶貴且獨一無二的香港文化遺產。

「聞變」趕參觀 訪客稱打散展覽可惜

本報昨到文化博物館，李小龍展覽有近50人參觀。移民海外的李先生偕妻在港逗留一周，他稱前日得悉文化博物館將解散，立即到場參觀；他說感可惜，「突然間打散咗唔同地方去展覽」，認為應保留文化博物館。來港旅遊的澳洲華人陳先生說非常喜歡李小龍，認為他在海外影響力非常大，很多外國人通過李小龍了解中國，應保留展覽。

歐錦棠向本報稱，據其了解，李小龍展會與其他展覽一併在新的博物館展出，他說當年亦有為展覽負責顧問工作，相關人員花很多心血時間籌備，消息人士向他強調展覽「唔會就咁就完」。他形容香港已錯失很多紀念李小龍的機會，例如李小龍故居被拆，認為李小龍是全球認識的中國人，在港發展事業並名揚天下，香港亦以他為榮，值得成立李小龍專館。

梅迷：這年頭國家先行 港文化要讓路

常設展「瞧潮香港60+」展出梅艷芳舞台服飾，將於12月24日至明年9月2日舉行「絕代芳華‧梅艷芳」展。有「梅迷」在社交網站稱，偶像遺物能納入館藏，象徵梅艷芳成為香港歷史一部分，獲得應有認同和尊嚴，擔心博物館消失後「遺物或又再漂泊無所」，「其實早應料到，這個年頭，『國家』先行，香港的文化、價值、身分當然要讓路」。梅艷芳好友、形象設計師劉培基為展覽提供多項展品，他在帖文留言：「我們大家努力的把20周年的紀念做好。好好珍惜這一次。」

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