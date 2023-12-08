文化館或拆卸重建 楊潤雄：初步構思 「內容更適合歸入專題式展館」 稱未言不會重設

稱科學館不夠位擴建 國家專館宜在市區

楊潤雄昨主持統籌各界別鼓勵本地消費會議後見傳媒，回應重置博物館提問時稱，去年《施政報告》提出「十年文化藝術設施發展藍圖」，計劃增設數個新博物館，局方去年初步檢視每個館，研究其內容、範圍、需否擴建或整合，發現文化博物館的內容更適合歸入專題式展館，包括計劃增建的流行文化館和非物質文化遺產體驗館，以更突顯其內容（見表）。

楊續稱，科學館需提升展覽內容，要有更多地方，局方曾考慮擴建，但「位置始終不夠」，故考慮分拆文化博物館現有內容至其他館，並將科學館遷至文化博物館。他稱預計會重建更大的科學館，形容「對大家有益」。換言之，文化博物館建築或不會保留。局方認為有關國家發展的專館設於市區較合適，故擬設於科學館現址。他另透露，最近亦考慮在南區興建香港藝術館的展館、即第二個館。

至於是否重建文化博物館，他強調建議屬初步想法，「從來亦都冇話過將來唔會起番一個文化館」，不排除數年後博物館數目增至20個以上後，而會否再設文化館需視乎內容而定。他重申這份文件「絕對是聽意見 」，現時有關介紹國家發展的專館內容和實際情况仍處於初步規劃階段，因有立法會議員要求盡早介紹，才提出初步地點的看法。他強調是獨立就每個館做研究，「大家切勿將數件事情混為一談」。

科學館及毗鄰的歷史博物館正計劃擴建，並向城規會提交設計圖申請放寬建築物高度。被問到改建是否要重新設計，楊稱需更多時間研究，在下周一（11日）立法會會議聽取議員意見後詳細研究，明年中會就整體規劃和佈局提交文件，再正式開展諮詢。

啟用23年 當年建築費6億

博物館諮詢委員會主席蘇彰德向本報稱，歷史、藝術及科學三個專責委員會本周曾開會討論博物館發展，但不便透露內容，目前「我知道的和大家在文件看到的一樣」，待局方在立法會交代細節才可評論，相信現階段屬初步計劃，政府冀聽取各方意見。

翻查資料，文化博物館1999年建成，翌年底開放，至今啟用23年，建築費6億元，陳列面積7500平方米，為當時全港最大博物館。建築按中國傳統四合院佈局和採中式瓦頂，融入現代建築技術。該館是綜合式博物館，設12展館，內容涵蓋歷史、藝術和文化等範疇；5個常設展館包括金庸館、粵劇文物館、徐展堂中國藝術館、趙少昂藝術館及兒童探知館，另有專題展覽館在不同時間推出。

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