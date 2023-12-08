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潮行GBA：老煙廠變「立體潮流商店街」 玩樂餐飲結合科技園 空中連廊貫全區

【明報專訊】「雙喜」是內地著名煙草品牌，但甚少人知道其於1906年由南洋兄弟煙草公司創立，至今117年歷史。最近，生產雙喜煙的「南洋兄弟煙草股份有限公司廣州製造廠」舊址完成活化，變身「1906科技園揚韜廣場」，在舊工業大廈之間的空中連廊、橙色大樓梯等，構成「未來感」十足的立體商店街，一眾潮流餐飲品牌近日已先行進駐。

明報記者 林迎

1905年，佛山籍南洋華僑簡照南、簡玉階兄弟在香港羅素街創設「廣東南洋煙草公司」，翌年推出「雙喜」品牌。南洋煙草公司廠房設於香港、上海、武漢等地，受戰亂影響一度遷到重慶，至1948年8月，公司購入廣州市龍津中路龍津大巷16號土地，設立廣州製造廠。1950年代初期，南洋煙草轉為「公私合營」，1996年工廠易名廣州捲煙二廠。2011年，該廠的主要生產功能搬往芳村東沙開發區，舊廠便處於空置狀態。

「1906科技園」前身雙喜煙廠

舊廠區面積約4.1萬平方米，有11幢留存建築，又鄰近龍津路等西關美食雲集的區域，更位於廣州歷史名勝陳家祠對面。不過，正因陳家祠屬於國家重點文物保護單位，周邊建築限高30米，令廠房原本規劃改建住宅的計劃失敗，多年來一直「爛尾」，原發展商亦因經營不善、官司纏身而退出。

2020年，荔灣區政府與廣東中煙工業有限責任公司正式簽約，雙方組成合資公司重新規劃廠區，開發為1906產業園；2022年引入揚韜科技（廣州）有限公司及其合作伙伴芯訊通、龍尚科技、新田科技和艾拉物聯國際總部等項目進駐，定名「1906科技園揚韜廣場」，建設成荔灣區人工智能和物聯網產業的集聚地。這裏將建一個「雙喜博物館」，以不忘園區出身煙草業的歷史。

保留橙色工業風 有夜市有表演

建築設計上，揚韜廣場延續捲煙二廠建築形象，既保留原有的橙色和工業風，又結合嶺南建築的灰白色彩，傳承中見創新。園區引進東南亞城市設計理念，將「森林」搬進商業空間，以植物裝飾點綴，又借鑑日本商店街的設計理念，以鋼結構支撐、高強度的天篷為街區加蓋穹頂，並利用空中立體連廊、公園式錯層露台等，塑造「立體商店街」格局。

長達千米的二層連廊連接舊廠房各幢樓宇，是園區最大特色，身處連廊可俯瞰各主題街區和辦公樓層。雖然園區65%地方是科技產業園，但其餘的商業配套也具風格。首兩層將設計成賽博龐克（cyberpunk）茶飲街、煙火夜市、livehouse樂趣沉浸場等，建設24小時不打烊的年輕潮玩商業區。這裏亦設自動化多層停車場，可緩解荔灣老城區泊車之苦。

記者早前到訪，部分火鍋店、小吃店及茶餐廳已經開門迎客，有工作人員預計年底前各層商舖全面開業，並完成最後裝修，這個命運多舛的舊廠房將迎來新生。

1906科技園揚韜廣場

地址：廣州市荔灣區中山七路333號

交通：廣州地鐵1號線陳家祠站A出口

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