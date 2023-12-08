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港聞

港聞二

「電子牛肉乾」擬明年第三季推

【明報專訊】現時警方發出違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」），需面交掌管涉事車輛者，或將之固定於涉事車輛上。行會周二（5日）建議修例，容許警方就交通罪行或違例事項發電子告票。修例要求登記車主及駕駛執照等持有人，向運輸署提供電郵地址或電話號碼作聯絡之用。警方初步計劃於明年第三季實施電子交通執法工作。

電話電郵收告票 司機須交聯絡方式

運輸及物流局前日向立法會提交文件，交代《2023年電子執行交通法例（雜項修訂）條例草案》，建議警方執法時用智能手機應用程式，拍攝事故照片、記錄違例車輛或司機資料，或從車牌、駕駛執照讀取資料以發電子告票。首部分「短訊／電子郵件通知書」載有罰款通知書基本資料，包括違例事項、罰款及繳費號碼等，並按登記車主或違例司機在運輸署記錄的電子聯絡方式，於違規後12小時內傳送通知。「網上通知書」包括繳款方法等，會上載至專屬網站，供有關登記車主或司機查閱及繳交罰款。

抄牌12小時內通知 另上載網站

修例最快下周三（13日）在立法會首讀及二讀辯論，局方稱會保留紙本告票以供不時之需。昔日法例無要求駕駛執照持有人提供電子聯絡方式，修例一旦通過，運輸署將開始向登記車主、各類牌照和許可證持有人及駕駛執照持有人，蒐集電子聯絡方式作交通執法，日後如有更改，須於72小時內通知署方。警方會視乎公眾接受程度及反應，判斷是否須提升系統，稍後確定全面推行電子交通執法時間表。

立法會財委會2021年批出約3.5億元，用作建立電子告票系統、處理交通執法查詢和申請的內部中央平台，以及提供公眾服務專屬網站，涵蓋2021/22到2025/26年度的非經常開支，包括購置電腦軟硬件、聘用合約員工及培訓等。該系統2022/23年度經常開支估計152萬元，由2026/27年度起逐步增至每年6246萬元。

局方預計電子告票系統投入服務後，2024/25年度起每年可節省2.47億元開支，涉及處理紙本罰款通知書及輸入檢控資料的後勤文職人員等。

相關字詞﹕運輸署 違例泊車 運輸及物流局 警方 抄牌

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