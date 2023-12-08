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新學院譯名無「政治」 中大社科院長：未定案 政政重組「全票通過」 學生：斷章取義

【明報專訊】中文大學教務會前日通過政治與行政學系重組方案，現有的政治與行政學系（政政系）等課程，將隸屬新的「政務與政策科學學院（School of Governance and Policy Science）」，其中「Governance」不再譯作「政治管理」。中大社會科學院院長趙志裕昨受訪稱，中文譯名「尚未有定案」，各持份者對譯名仍有分歧，將在諮詢後再決定。他強調「政治」二字從來不是忌諱，「連清華大學也是用政治學系」。

社科院長：清華亦有政治系

重組方案經教務會通過後，仍須交校董會審議後才能落實。按照方案，原屬社會科學院的政治與行政學系、全球研究、數據科學與政策研究等學系和課程將併入新學院，其中政政系將降格為「課程（programme）」。趙志裕說，目標維持於下學年啟用新學院，惟校董會正值改組，何時審議非院方能左右。他重申重組後各課程將維持獨立招生，「各有大學聯招編號」，亦不會更改課程名稱。

中大前日回覆稱，重組方案獲教務會「全票通過」，惟政政系會引述稱會上「未經投票表決」。趙志裕表示，學生代表在席間曾查詢重組後學生的效益、課程會否改動等，「到最後她也不反對方案」。他重申教務會主持、即校長段崇智曾詢問有否與會者反對方案，而學生代表亦沒反對，認為方案是在「沒有爭議」下表決通過，反問「如果沒有投票，又如何可以通過呢？」

此外，教務會上亦沒討論由「政政合併關注組」發起的民意調查，相關結果顯示約68.5%受訪者反對重組方案，另約95.7%認為諮詢不足。趙志裕稱，學生代表曾將結果給與會者傳閱，惟沒於會上提出討論，形容有關調查「認受性不高」，大多參與民調的學生與關注組立場一致，「預計到結果會是同一傾向」。

學生代表稱有質詢 非沉默以對

教務會學生代表陳彥君反駁，發言時表明「並非反對籌組新學院，但前提是我們（院方）必須確保寫在計劃上的東西也得以實現」，亦曾提出重組是否合併各學系的前奏、各學系如何維持獨立等質詢，批評院方斷章取義，「令人誤會學生代表沒為學生權益發聲，陷學生代表於不義不實」。

她表示，段崇智在最終向與會者詢問是否「no objection（沒有反對）」時全場沒有回應，才通過議案，強調表決過程不涉投票，故「不存在全票通過一說」。

相關字詞﹕政治與行政學系 段崇智 中文大學

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