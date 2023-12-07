【Emily】工展會設酒精飲品攤位 聖誕至除夕開到10點

有紅白酒手工啤日本威士忌

1蚊買到臘腸大米

工展會設十大主題展區，包括「香港名牌廣場」、「食品飲料」、「參茸海味湯料」、「美容保健」、「潮飲．潮食」等；大會聯同參展商推出三重購物優惠時段，數百項貨品低至1元或一折發售（部分見表），如有鮑魚同花寸菇嘅福袋、臘腸、半公斤大米。今屆首設酒精類飲品攤位，4個攤位提供紅酒、白酒、手工啤酒、日本威士忌及雞尾酒等。

工展會入場費8元，小童及長者免費。廠商會話，今屆繼續受惠政府嘅場地租金寬減措施，相應下調咗參展費。大會又話，為配合政府「夜繽紛」活動，聖誕節假期至除夕期間（12月23至31日）延長開放到晚上10點；最後一日開到夜晚8點；每晚7點後仲可免費入場。

話有信心突破10億元銷售額

廠商會會長史立德話，今年繼續有豐富優惠及節目，延長開放時間方便打工仔放工入場掃貨，加上工展會係香港年度盛事，好有信心銷售額可突破之前嘅10億元。有參展嘅酒商話，之前喺「美酒佳餚巡禮」嘅銷情唔錯，對工展會亦有信心，喺西班牙同意大利入咗大批酒，主要係賣無酒精果味香檳；而配合番工展會較多一家大細入場，預計生意額有四成至五成增長，於是嚟工展會銷售。