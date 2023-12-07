明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】工展會設酒精飲品攤位 聖誕至除夕開到10點

【明報專訊】香港中華廠商會噚日宣布，「第57屆工展會」12月16日到出年1月8日一連24天喺維園舉行，設有逾900個攤位，12月23日至31日（除夕）會延長開放時間一個鐘到夜晚10點，並首設酒精飲品攤位，市民可邊歎酒邊掃貨。9名候選工展小姐喺記招亮相，並由傳媒投票選出「最合眼緣獎」。

有紅白酒手工啤日本威士忌

1蚊買到臘腸大米

工展會設十大主題展區，包括「香港名牌廣場」、「食品飲料」、「參茸海味湯料」、「美容保健」、「潮飲．潮食」等；大會聯同參展商推出三重購物優惠時段，數百項貨品低至1元或一折發售（部分見表），如有鮑魚同花寸菇嘅福袋、臘腸、半公斤大米。今屆首設酒精類飲品攤位，4個攤位提供紅酒、白酒、手工啤酒、日本威士忌及雞尾酒等。

工展會入場費8元，小童及長者免費。廠商會話，今屆繼續受惠政府嘅場地租金寬減措施，相應下調咗參展費。大會又話，為配合政府「夜繽紛」活動，聖誕節假期至除夕期間（12月23至31日）延長開放到晚上10點；最後一日開到夜晚8點；每晚7點後仲可免費入場。

話有信心突破10億元銷售額

廠商會會長史立德話，今年繼續有豐富優惠及節目，延長開放時間方便打工仔放工入場掃貨，加上工展會係香港年度盛事，好有信心銷售額可突破之前嘅10億元。有參展嘅酒商話，之前喺「美酒佳餚巡禮」嘅銷情唔錯，對工展會亦有信心，喺西班牙同意大利入咗大批酒，主要係賣無酒精果味香檳；而配合番工展會較多一家大細入場，預計生意額有四成至五成增長，於是嚟工展會銷售。

上 / 下一篇新聞

多兩虛幣平台涉騙 證監未提涉款、人數 「BitCuped」「HKDAO」上月10日及24日列可疑 29日轉介警方
多兩虛幣平台涉騙 證監未提涉款、人數 「BitCuped」「HKDAO」上月10日及24日列可疑 29日轉介警方
一網站稱擁百年經紀史 記者實測今凌晨未封網
一網站稱擁百年經紀史 記者實測今凌晨未封網
李家超：「政府只重國安」荒謬 有人藉經濟、房屋「軟對抗」
李家超：「政府只重國安」荒謬 有人藉經濟、房屋「軟對抗」
科學館擬改建國家成就專館 盼坐落市中心方便參觀 原館重置於文化博物館
科學館擬改建國家成就專館 盼坐落市中心方便參觀 原館重置於文化博物館
Tg煽殺警「大屠殺」 4男認罪還押候判
Tg煽殺警「大屠殺」 4男認罪還押候判
職安例增罰則未涵海事意外 運物局：工程不同有例規管
職安例增罰則未涵海事意外 運物局：工程不同有例規管
浸大中醫揭阿茲海默新藥 可恢復25%認知
浸大中醫揭阿茲海默新藥 可恢復25%認知
疑欠200萬賭債遭圍毆 男子攀窗逃走墮樓受傷
疑欠200萬賭債遭圍毆 男子攀窗逃走墮樓受傷
假結婚集團專招打機課金欠債者 年輕寡佬註冊易取信內地 至少128宗154人被捕
假結婚集團專招打機課金欠債者 年輕寡佬註冊易取信內地 至少128宗154人被捕
葵涌民主派傳統票倉 候選人：選民看能力非看政黨背景
葵涌民主派傳統票倉 候選人：選民看能力非看政黨背景
咬耳漢施襲後被毆 3人認暴動傷人
咬耳漢施襲後被毆 3人認暴動傷人
陳真稱「好玩」叫光復台灣 「看片才知被打」
陳真稱「好玩」叫光復台灣 「看片才知被打」
被指審案帶偏見 只信警 裁判官鄭紀航涉5投訴 全裁不成立
被指審案帶偏見 只信警 裁判官鄭紀航涉5投訴 全裁不成立
同意案情減刑3月 理大衝突6人囚43至51月
同意案情減刑3月 理大衝突6人囚43至51月
支聯3人就拒交資料案上訴 爭議須否證「外國代理人」 上訴方：盤問涉PII否應法庭決定 原審准警判斷
支聯3人就拒交資料案上訴 爭議須否證「外國代理人」 上訴方：盤問涉PII否應法庭決定 原審准警判斷
車電池龍頭港設總部 寧德時代進駐科學園
車電池龍頭港設總部 寧德時代進駐科學園
中大職員詐騙罪脫被推翻 發還重審
中大職員詐騙罪脫被推翻 發還重審
舊將入稟 球會愉園清盤
舊將入稟 球會愉園清盤
港大4學者倡增抗疫韌性：改革院舍建安老城 邊境常設病源檢測
港大4學者倡增抗疫韌性：改革院舍建安老城 邊境常設病源檢測
暫92內地醫護抵港 交流擬擴至眼科等
暫92內地醫護抵港 交流擬擴至眼科等
六旬漢無牌駕挖泥機墮塘亡 漁署稱處濕地範圍無接違規報告
六旬漢無牌駕挖泥機墮塘亡 漁署稱處濕地範圍無接違規報告
活在灣區：Costco開幕撼山姆 提早辦會籍較划算
活在灣區：Costco開幕撼山姆 提早辦會籍較划算
【Emily】維園27乾貨檔 底價8540元再招租
【Emily】維園27乾貨檔 底價8540元再招租
【Emily】周末九巴車展 古董「烏嘴狗」出山
【Emily】周末九巴車展 古董「烏嘴狗」出山
【Emily】稱葉劉從未要求撤兩蚊搭車 政助廖添誠黨員身分受訪
【Emily】稱葉劉從未要求撤兩蚊搭車 政助廖添誠黨員身分受訪
【Emily】時新漢堡「再結業」 「期待未來再見」
【Emily】時新漢堡「再結業」 「期待未來再見」