六旬漢無牌駕挖泥機墮塘亡 漁署稱處濕地範圍無接違規報告

據悉66歲死者楊啟光育有一子，一家三口居於大埔一私人屋苑，他是一間不鏽鋼剪摺工程公司負責人，已退休近15年，沒長期病。事發現場為私人土地，約5萬平方呎，包括4個魚塘，楊向朋友以象徵式5000元租用。

象徵式5000元租魚塘自娛

前日中午，該朋友因有工作在身，拒絕楊邀約午膳，至下午4時再致電楊不果感擔心，到場了解。至傍晚6時許，朋友發現挖泥機向左翻轉跌入魚塘內，亦不見楊，於是報案。

疑負重失平衡翻側

據悉事發魚塘約兩米深，混凝土及挖泥機僅以一條鐵鏈連繫，相信搬移混凝土時失衡翻側掉進魚塘，楊被困機內，至晚上8時許被救出。現場無打鬥痕迹及遺書，死者無可疑傷勢，案件由元朗警區雜項調查隊調查。據《工廠及工業經營（負荷物移動機械）規例》，挖掘機只可由持有效證書的操作員操作，違者可罰款1萬元。

另外，42歲電工何俊霖前日在房協將軍澳樂頤居安老院舍做翻新工程時暈倒，送院不治。

勞工處稱，死者在電力相關工作期間懷疑觸電，已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該大廈做電力相關工作。