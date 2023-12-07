暫92內地醫護抵港 交流擬擴至眼科等

下季再多逾百廣東醫護

盧寵茂表示，已抵港的92名醫護包括10名醫生、70名護士、7名中醫師及5名放射師，他們在醫管局轄下醫院展開交流，除了培訓項目，不少醫護亦參與臨牀服務，認為可助紓緩醫管局人手短缺壓力；參與有關項目的兩地醫護皆認可計劃，達到預期成效。上述10名醫生來港交流一年，均獲醫委會批准有限度執業註冊。

首批澳門醫生料明年初來港培訓

陳沛良亦關注本地醫護北上交流的時間表，盧寵茂稱正積極與廣東省相關單位探討派員前往廣東省的公立醫院學習交流，包括安排醫管局放射師明年首季到廣東省三甲醫院展開互惠技術交流，亦計劃逐步與北京和上海等內地城市探討建立雙向人才交流，包括研究可否選派本港醫護前往內地公立醫療體系交流，期望可明年陸續落實。

另外，聯合醫院今年2月有手術燈墜下，涉事供應商及維修承辦商Getinge（漢合諾）昨在多份報章刊登公開信，稱對事故引起的不便向醫管局致歉，希望不會再發生同類事故，未來會積極加強與醫管局合作，提升安全及服務質素。醫管局前日稱，已對漢合諾採取行動處分，繼續取消其公院所有天花懸吊醫療儀器投標資格一年，直至明年9月再審視。