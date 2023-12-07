港大4學者倡增抗疫韌性：改革院舍建安老城 邊境常設病源檢測

公院提升防疫硬件 私院須分擔壓力

港大微生物學系講座教授袁國勇、名譽副教授龍振邦、名譽助理教授趙晞揚，以及港大內科學系講座教授孔繁毅撰文回顧新冠教訓並提出建議。文章指出，現在應開始外防輸入，於非疫情時嚴格篩查發熱或生病的入境旅客，在邊境口岸準備好檢測設施，用鼻咽拭子篩檢發燒旅客，以多重聚合酶鏈式反應檢測常見呼吸道病原體，成為常規，特別是來自非洲和中東等爆疫熱點者。常規制度可隨時擴至來自疑似爆疫地的入境者。

文章稱要提升基礎設施、公共衛生標準，公院及實驗室檢測應急能力，醫管局及衛生署應具備快速擴大各種核酸檢測的設備、人手及技術，短時間啓動大流行模式，才能盡檢無症狀和輕症病例，隔離和檢疫接觸者，及早控疫。

適當投資整合院舍 須重訂標準

安老院是去年第五波疫情重災區。文章提到安老院水準良莠不齊，一般環境擠迫，通風欠佳，防疫設施不足，不利感染控制；本港人口老化日趨嚴重，千瘡百孔的系統若只小修小補，當疫症再臨，慘劇必重現，建議適當投資及重新整合護老服務，以防第五波慘况再現。

他們建議政府研究逐漸淘汰舊式安老院，重新訂立硬件標準，研究興建大型一站式安老城，讓安老服務提供者營運，並具備駐場醫護及醫療設施，減少院友因小病到公院，為公院減壓。硬件標準須從感染控制角度出發，包括個人空間充足，例如只提供單人或雙人房，有足夠鮮風供應及獨立抽風系統。

公院在第五波疫情近乎崩潰，文章建議私院、私營診所及門診防疫設備須與公院看齊，於大流行分擔公院壓力，私營醫療機構既有盈利可用於改善院內、診所及門診感染控制硬件，例如提升鮮風供應及病房換氣率，增加負壓隔離病房。公院病房應盡量區隔，增加鮮風供應、通風換氣率和牀位距離。

新建住宅須符抗疫準則

舊樓改設計減垂直傳播

文章亦建議研究新建高層住宅訂立防疫標準，另改善舊大樓如排污水管和天井設計，減少垂直傳播。

文章強調措施不止針對某細菌或病毒，不管任何病源均能扺禦，毋須為每種病草擬應變計劃，以「平時如戰時，戰時如平時」態度，不論軟件、硬件甚至心態，都要建立足夠抗疫韌性，即使大疫再臨，終極目標是有藥物及疫苗供應前，毋須長期停工停課，讓生活如常。