港大4學者倡增抗疫韌性：改革院舍建安老城 邊境常設病源檢測

【明報專訊】新冠疫情受控，惟大流行隨時再臨。4名港大學者包括前政府抗疫專家顧問袁國勇和孔繁毅今日在本報撰文，針對外防輸入、鞏固公私營醫療系統、安老院、樓宇等範疇提出建議，包括於非疫情時嚴格篩查發熱或生病入境旅客，用鼻咽拭子篩檢發燒旅客；研究逐漸淘汰舊式安老院和重新定下硬件標準；研究新建高層住宅訂立防疫標準。他們指出，防疫全盤戰略應適用於應對不同潛在病源，措施不管任何病源均能抵禦，以「平時如戰時，戰時如平時」態度，在軟件、硬件甚至心態建立足夠抗疫韌性，即使疫症重臨仍生活如常。
公院提升防疫硬件 私院須分擔壓力
港大微生物學系講座教授袁國勇、名譽副教授龍振邦、名譽助理教授趙晞揚，以及港大內科學系講座教授孔繁毅撰文回顧新冠教訓並提出建議。文章指出，現在應開始外防輸入，於非疫情時嚴格篩查發熱或生病的入境旅客，在邊境口岸準備好檢測設施，用鼻咽拭子篩檢發燒旅客，以多重聚合酶鏈式反應檢測常見呼吸道病原體，成為常規，特別是來自非洲和中東等爆疫熱點者。常規制度可隨時擴至來自疑似爆疫地的入境者。
文章稱要提升基礎設施、公共衛生標準，公院及實驗室檢測應急能力，醫管局及衛生署應具備快速擴大各種核酸檢測的設備、人手及技術，短時間啓動大流行模式，才能盡檢無症狀和輕症病例，隔離和檢疫接觸者，及早控疫。
適當投資整合院舍 須重訂標準
安老院是去年第五波疫情重災區。文章提到安老院水準良莠不齊，一般環境擠迫，通風欠佳，防疫設施不足，不利感染控制；本港人口老化日趨嚴重，千瘡百孔的系統若只小修小補，當疫症再臨，慘劇必重現，建議適當投資及重新整合護老服務，以防第五波慘况再現。
他們建議政府研究逐漸淘汰舊式安老院，重新訂立硬件標準，研究興建大型一站式安老城，讓安老服務提供者營運，並具備駐場醫護及醫療設施，減少院友因小病到公院，為公院減壓。硬件標準須從感染控制角度出發，包括個人空間充足，例如只提供單人或雙人房，有足夠鮮風供應及獨立抽風系統。
公院在第五波疫情近乎崩潰，文章建議私院、私營診所及門診防疫設備須與公院看齊，於大流行分擔公院壓力，私營醫療機構既有盈利可用於改善院內、診所及門診感染控制硬件，例如提升鮮風供應及病房換氣率，增加負壓隔離病房。公院病房應盡量區隔，增加鮮風供應、通風換氣率和牀位距離。
新建住宅須符抗疫準則
舊樓改設計減垂直傳播
文章亦建議研究新建高層住宅訂立防疫標準，另改善舊大樓如排污水管和天井設計，減少垂直傳播。
文章強調措施不止針對某細菌或病毒，不管任何病源均能扺禦，毋須為每種病草擬應變計劃，以「平時如戰時，戰時如平時」態度，不論軟件、硬件甚至心態，都要建立足夠抗疫韌性，即使大疫再臨，終極目標是有藥物及疫苗供應前，毋須長期停工停課，讓生活如常。