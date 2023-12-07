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港聞二

中大職員詐騙罪脫被推翻 發還重審

【明報專訊】香港中文大學伍宜孫書院及善衡書院的3名職員，疑隱瞞裝修公司東主是其中一名職員妹夫，串謀以虛假報價單令該公司承辦工程，涉款220萬元。公司東主和伍宜孫書院兩職員受審，被裁定串謀詐騙及公職人員行為失當等罪不成立，律政司上訴，案件昨開庭處理。上訴庭聽罷陳辭後推翻3人無罪裁決和訟費命令，下令發還案件由另一法官重審，3人准5000元保釋，書面理由將擇日頒布。

答辯人為裝修設計公司東主彭兆衡、伍宜孫書院院務主任李佩珊及行政主任石曉風。案發日子為2013至2016年，負責批核報價表的李佩珊被指隱瞞彭兆衡是其妹夫，並與石曉風提供非競爭性報價。

上訴方爭議，原審的區院法官沈小民因應報價時有文件後補、先斬後奏，推論商務組「默許」申請者不依規定行事，屬有悖常理。上訴方又指，原審法官錯誤裁定李佩珊可能未意識到妹夫名下公司，而無蓄意行為不當或欺騙；以及裁定3人無罪屬法律上犯錯。

答辯方質疑工程採購指引的重要，指實况未必跟從規定。法官彭寶琴舉例稱，若有鑽石加工廠為防止鑽石盜取，安排員工離開時查袋，假設保安檢查馬虎，是否構成不誠實行為？答辯方認同。法官彭寶琴將商務組比喻保安，指保安根本無權默許別人取去鑽石，反而或涉協助他人犯案；如果校方做事馬虎，並非辯護理由。

官指沒校方容許偏離指引證據

彭官關注，中大開支涉及公帑，沒證據指校方容許商務組偏離指引；另涉及利益衝突的李佩珊具一定教育水平，質疑為何她只在簽署涉事文件時忙碌，而沒意識到違規。上訴庭聽畢雙方陳辭後，下令案件發還重審。

【案件編號：CACC159、281/21】

相關字詞﹕重審 律政司上訴 公職人員行為失當 串謀詐騙 香港中文大學

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