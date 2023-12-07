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港聞

港聞二

車電池龍頭港設總部 寧德時代進駐科學園

【明報專訊】政府繼續引進龍頭企業落戶，內地電動車電池龍頭企業「寧德時代新能源科技（CATL）」將在香港設立國際總部，並在香港科學園成立「寧德時代香港科技創新研發中心」，研發前沿的新能源解決方案。科技園公司今日會與寧德時代舉行儀式，簽署合作備忘錄。科技創新界立法會議員邱達根表示，接連有與電動車相關的龍頭企業落戶香港是好事，有利本港培養相關領域人才；他期望除投資研究以外，寧德時代亦可在港作部分生產，推動本港新型工業化發展。

科技園盼進駐助推動新能源產業

寧德時代2011年於內地成立，主力研發及生產電動車電池，2018年在深圳交易所上市。官方網頁介紹，多個品牌的汽車包括奧迪、寶馬、本田、福士，以及多間內地汽車廠的車款都配置該公司電池，寧德時代在全球設有5個研究中心、另13個生產基地分佈內地、德國及匈牙利（見表）。該公司本年8月發表「神行超充」電池，稱充電10分鐘後可續航400公里，今年底量產。

科技園公司稱，寧德時代動力電池系統使用量連續6年全球第一，是全球唯一市佔率逾30%的電動車電池供應商；寧德時代落戶香港科學園，將進一步推動香港新能源技術產業、交通、基礎設施等技術發展，研發時代前沿的新能源解決方案。

與政府簽備忘 今辦儀式

科技園公司昨日公布，財政司長陳茂波、創新科技及工業局長孫東、引進重點企業辦公室主任容偉雄、科技園公司代表及寧德時代董事長兼總經理曾毓群聯同4名公司代表，將出席今日簽署合作備忘儀式。智能駕駛解決方案的龍頭企業科企地平綫上周四公布將落戶香港，孫東當日致辭時形容智能汽車有「一心一大腦」，以「心」比喻電池，暗示寧德時代即將落戶。

議員籲來港設部分生產線

邱達根回應本報查詢稱，電動車市場最難取代的是電池研發技術，寧德時代可說是世界最大型的電動車電池供應商，很多海外汽車都有配備其產品，認為落戶對香港而言是好事。邱續稱，引入領先企業有助將行業最新技術帶到香港，長遠有助促進本港培養相關領域的人才。他期望寧德時代除在港設研發中心，亦可將部分生產線設在香港，而本港認證制度完善，可切合生產需要。

相關字詞﹕電池 電動車 龍頭企業 寧德時代

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