同意案情減刑3月 理大衝突6人囚43至51月

【明報專訊】2019年11月理大衝突期間，市民發起「圍魏救趙」行動，多人被控暴動罪。涉及15名被告的一案中有9人認罪並已接受判刑，餘下6人早前被裁定罪成，昨在區院被判囚3年7個月至4年3個月。法官陳廣池稱本案最可悲和最可怕之處在於一群有善良品格、一腔熱誠但不知就裡的年輕人被「政治黑手」推到前線，被告只是政治博弈的棋子，最終負上沉痛後果。
6名被告為學生葉偉成（現年28歲，下同）、髮型師翁耀揚（30歲）、侍應尹亦慷（27歲）、學生溫燿輝（28歲）、學生黃俊輝（22歲）及秘書姚梓駿（25歲）。
辯方求情稱，被告受社會氣氛和朋輩影響衝動犯案，其中尹和溫分別從城大和港大畢業，成績優異、熱愛社會，前者曾擔任區議員助理，獲區議會主席撰寫求情信。
陳廣池：案情暴戾 示威者「感覺良好」
陳官判刑稱，涉案暴動十分暴戾、有規模有策劃，示威者可能對暴力行為、盡情破壞「自我感覺良好」，但最終要負沉痛後果，其中姚被搜出砂糖、麵粉、勞工手套等裝備，無實質求情理由。
法官以監禁4至4.5年為量刑起點，全部人因審訊時同意大部分控方案情獲減刑3個月，溫和黃分別因家人關愛、對事業有抱負等，以及年紀輕獲額外減刑兩個月，同囚3年7個月；翁和尹同囚3年9個月；葉偉成囚4年；姚梓駿囚4年3個月。