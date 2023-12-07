同意案情減刑3月 理大衝突6人囚43至51月

【明報專訊】2019年11月理大衝突期間，市民發起「圍魏救趙」行動，多人被控暴動罪。涉及15名被告的一案中有9人認罪並已接受判刑，餘下6人早前被裁定罪成，昨在區院被判囚3年7個月至4年3個月。法官陳廣池稱本案最可悲和最可怕之處在於一群有善良品格、一腔熱誠但不知就裡的年輕人被「政治黑手」推到前線，被告只是政治博弈的棋子，最終負上沉痛後果。