明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

被指審案帶偏見 只信警 裁判官鄭紀航涉5投訴 全裁不成立

【明報專訊】中五男生2019年涉攜火槍，被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產等兩罪成立，他辯稱物品用來燒烤及收藏，裁判官鄭紀航（圖）裁決時批評被告「砌詞狡辯」，在現場「流連忘返」。鄭官被投訴因立場偏頗，只信納警員證供，在證據不足下推論及定罪，判刑亦不合理。專責法官小組調查後，昨稱鄭官有分析證供及交代裁斷理由，裁定上述投訴不成立。

讚施襲翁熱愛社會 裁非帶政治傾向

連同前述案件，鄭官就審理5宗案件接到投訴，其中在八旬翁承認襲擊案，鄭官稱讚被告「熱愛社會」，被指鼓勵暴力，最終被裁定言論沒帶政治傾向。5宗投訴調查已結束，全數不成立（見表）。

司法機構日前公布的投訴調查涉及17歲梁姓被告，他在原審被鄭官裁定「管有適合作非法用途的工具」及「管有物品意圖摧毀或損壞財產」罪成，判入勞教中心。梁就首罪裁決上訴得直；次罪上訴被駁回，維持原判。上訴庭副庭長朱芬齡 、上訴庭法官區慶祥及高院法官李運騰組成專責法官小組，了解鄭官被投訴一事。

首項投訴認為，鄭官在審案時基於偏見，信納警員證人的證供而拒納辯方證辭。專責法官小組表示，鄭官於口頭裁決已分析各方證辭；被告上訴理據並無指出鄭官偏頗，而原訟庭對相關裁斷亦無負面批評，該投訴欠缺事實基礎。小組續指，原訟庭駁回定罪上訴時認為，鄭官在小心分析後裁決；另外判刑亦已交代拒絕為被告索取感化令等報告的原因，其餘兩項投訴均不成立。

法官小組：政見不一 非判決偏頗

法官小組強調，針對司法行為的投訴會依循既定機制處理；部分人或會因為立場或政見而不認同案件的裁決或判罰，但不等同司法人員偏頗。

小組重申，司法人員經獨立斷案而裁判；基於司法獨立，小組不宜亦不會干預任何司法決定。投訴法官行為諮詢委員會認同法官小組的調查報告，終院首席法官張舉能考慮法官小組的報告及諮詢委員會的建議之後，亦認為投訴不成立。

【案件編號：ESCC 2566/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕投訴司法人員 司法機構 專責法官小組 裁判官鄭紀航 反修例事件

上 / 下一篇新聞

多兩虛幣平台涉騙 證監未提涉款、人數 「BitCuped」「HKDAO」上月10日及24日列可疑 29日轉介警方
多兩虛幣平台涉騙 證監未提涉款、人數 「BitCuped」「HKDAO」上月10日及24日列可疑 29日轉介警方
一網站稱擁百年經紀史 記者實測今凌晨未封網
一網站稱擁百年經紀史 記者實測今凌晨未封網
李家超：「政府只重國安」荒謬 有人藉經濟、房屋「軟對抗」
李家超：「政府只重國安」荒謬 有人藉經濟、房屋「軟對抗」
科學館擬改建國家成就專館 盼坐落市中心方便參觀 原館重置於文化博物館
科學館擬改建國家成就專館 盼坐落市中心方便參觀 原館重置於文化博物館
Tg煽殺警「大屠殺」 4男認罪還押候判
Tg煽殺警「大屠殺」 4男認罪還押候判
職安例增罰則未涵海事意外 運物局：工程不同有例規管
職安例增罰則未涵海事意外 運物局：工程不同有例規管
浸大中醫揭阿茲海默新藥 可恢復25%認知
浸大中醫揭阿茲海默新藥 可恢復25%認知
疑欠200萬賭債遭圍毆 男子攀窗逃走墮樓受傷
疑欠200萬賭債遭圍毆 男子攀窗逃走墮樓受傷
假結婚集團專招打機課金欠債者 年輕寡佬註冊易取信內地 至少128宗154人被捕
假結婚集團專招打機課金欠債者 年輕寡佬註冊易取信內地 至少128宗154人被捕
葵涌民主派傳統票倉 候選人：選民看能力非看政黨背景
葵涌民主派傳統票倉 候選人：選民看能力非看政黨背景
咬耳漢施襲後被毆 3人認暴動傷人
咬耳漢施襲後被毆 3人認暴動傷人
陳真稱「好玩」叫光復台灣 「看片才知被打」
陳真稱「好玩」叫光復台灣 「看片才知被打」
同意案情減刑3月 理大衝突6人囚43至51月
同意案情減刑3月 理大衝突6人囚43至51月
支聯3人就拒交資料案上訴 爭議須否證「外國代理人」 上訴方：盤問涉PII否應法庭決定 原審准警判斷
支聯3人就拒交資料案上訴 爭議須否證「外國代理人」 上訴方：盤問涉PII否應法庭決定 原審准警判斷
車電池龍頭港設總部 寧德時代進駐科學園
車電池龍頭港設總部 寧德時代進駐科學園
中大職員詐騙罪脫被推翻 發還重審
中大職員詐騙罪脫被推翻 發還重審
舊將入稟 球會愉園清盤
舊將入稟 球會愉園清盤
港大4學者倡增抗疫韌性：改革院舍建安老城 邊境常設病源檢測
港大4學者倡增抗疫韌性：改革院舍建安老城 邊境常設病源檢測
暫92內地醫護抵港 交流擬擴至眼科等
暫92內地醫護抵港 交流擬擴至眼科等
六旬漢無牌駕挖泥機墮塘亡 漁署稱處濕地範圍無接違規報告
六旬漢無牌駕挖泥機墮塘亡 漁署稱處濕地範圍無接違規報告
活在灣區：Costco開幕撼山姆 提早辦會籍較划算
活在灣區：Costco開幕撼山姆 提早辦會籍較划算
【Emily】工展會設酒精飲品攤位 聖誕至除夕開到10點
【Emily】工展會設酒精飲品攤位 聖誕至除夕開到10點
【Emily】維園27乾貨檔 底價8540元再招租
【Emily】維園27乾貨檔 底價8540元再招租
【Emily】周末九巴車展 古董「烏嘴狗」出山
【Emily】周末九巴車展 古董「烏嘴狗」出山
【Emily】稱葉劉從未要求撤兩蚊搭車 政助廖添誠黨員身分受訪
【Emily】稱葉劉從未要求撤兩蚊搭車 政助廖添誠黨員身分受訪
【Emily】時新漢堡「再結業」 「期待未來再見」
【Emily】時新漢堡「再結業」 「期待未來再見」