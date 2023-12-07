被指審案帶偏見 只信警 裁判官鄭紀航涉5投訴 全裁不成立

讚施襲翁熱愛社會 裁非帶政治傾向

連同前述案件，鄭官就審理5宗案件接到投訴，其中在八旬翁承認襲擊案，鄭官稱讚被告「熱愛社會」，被指鼓勵暴力，最終被裁定言論沒帶政治傾向。5宗投訴調查已結束，全數不成立（見表）。

司法機構日前公布的投訴調查涉及17歲梁姓被告，他在原審被鄭官裁定「管有適合作非法用途的工具」及「管有物品意圖摧毀或損壞財產」罪成，判入勞教中心。梁就首罪裁決上訴得直；次罪上訴被駁回，維持原判。上訴庭副庭長朱芬齡 、上訴庭法官區慶祥及高院法官李運騰組成專責法官小組，了解鄭官被投訴一事。

首項投訴認為，鄭官在審案時基於偏見，信納警員證人的證供而拒納辯方證辭。專責法官小組表示，鄭官於口頭裁決已分析各方證辭；被告上訴理據並無指出鄭官偏頗，而原訟庭對相關裁斷亦無負面批評，該投訴欠缺事實基礎。小組續指，原訟庭駁回定罪上訴時認為，鄭官在小心分析後裁決；另外判刑亦已交代拒絕為被告索取感化令等報告的原因，其餘兩項投訴均不成立。

法官小組：政見不一 非判決偏頗

法官小組強調，針對司法行為的投訴會依循既定機制處理；部分人或會因為立場或政見而不認同案件的裁決或判罰，但不等同司法人員偏頗。

小組重申，司法人員經獨立斷案而裁判；基於司法獨立，小組不宜亦不會干預任何司法決定。投訴法官行為諮詢委員會認同法官小組的調查報告，終院首席法官張舉能考慮法官小組的報告及諮詢委員會的建議之後，亦認為投訴不成立。

【案件編號：ESCC 2566/19】

（反修例風暴）