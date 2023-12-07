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港聞

港聞二

陳真稱「好玩」叫光復台灣 「看片才知被打」

【明報專訊】正因太古城傷人案服刑及等待上訴刑期的陳真（現年53歲），昨以受害者身分作供。陳供稱當日他出於「好玩一下，沒有什麼想法」的心態下向示威者回話「光復台灣」，引發後續事件。控方連番追問他被襲過程，陳稱「記不起」、「事後看片，才知當時（我）被他們打」。辯方認為無法短時間內完成盤問，要求押後至今日才開始盤問。法官雖質疑辯方估計，指「佢（陳真）對當天大部分事都唔記得」，但應辯方要求押後審訊。

控方昨日先讀出一份報告，稱陳真早年在內地生活及移港後均有看精神科醫生，2017年間曾家暴妻子，後自願入院治療，被診斷患有酒精依賴及抑鬱症。

患酒精依賴抑鬱 當日曾飲酒

其後，陳真由懲教人員戒備下從臨時牢房走上證人台，以普通話作供。陳自稱2009年從內地移居香港，一直居於太古城；案發當天他喝了酒，故到住宅附近場所蒸桑拿，至晚上約7時回家。陳說，行經太古城中心西門，聽到有人喊「光復香港」，出於「好玩一下，沒有什麼想法」、「那裏離家約30步」，喊出「光復台灣」，隨即有人罵他「大陸仔」。

控方要求陳省略他襲擊別人的事，從他咬傷趙後說起。陳表示「頭腦一片空，後面好多人」、「真的記不起當時情况」。控方將當日現場片段播給陳觀看，又問他為何片段開始時沒傷勢，至片段中期浴血倒地；陳說「不知道」、「事後看片，才知當時（我）被他們打」。陳今日繼續出庭以接受辯方盤問。

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 陳真 有意圖而傷人罪 暴動罪 私了 太古城中心 反修例事件

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