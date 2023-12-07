咬耳漢施襲後被毆 3人認暴動傷人

3名認罪被告依次是咖啡師張潤鋒（25歲）、侍應容志強（32歲）及文員鄭朗穎（25歲），同承認暴動及有意圖而傷人罪，容另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一支金屬伸縮棍。張原被控的抗拒警員罪獲「不予起訴」。暫委法官高偉雄押後至本月22日聽取3人求情。

案情：毆打為泄憤非調停

根據3名認罪被告的承認案情，2019年11月3日大批示威者在太古城中心參與「東區集氣人鏈日」，陳真當晚約7時半在太古城中心西出口，襲擊一對男女及咬傷趙家賢。陳與趙分開後，逾10人圍毆陳，由於陳已與趙分開及停止施襲，故人群行為非為調停，或拉開陳以免趙受傷害。

有片段拍攝到3名被告的行為。鄭先向陳投擲垃圾桶。陳全身染血倒地後，容用一支金屬伸縮棍攻擊陳的頭，又用腳踢他。陳打算逃跑，人群將其包圍，容再用伸縮棍施襲，張用右手打陳，鄭將一個交通錐掟向陳。警方到場拘捕3人。陳送院治療，他的頭皮、枕部及右手掌有裂傷，其中一條肋骨骨折，入院後嘔吐、四肢抽搐，失去知覺，需留院7天。

3人不認罪 1爭議非片中人

餘下3名被告，即文員高縫（61歲）、學生徐俊傑（20歲）及無業鍾志宏（36歲）否認暴動及有意圖而傷人罪。

控方針對上述3人的開案陳辭表示，陳咬傷趙後被人群包圍，其間高踢向陳，又用雙手屈曲陳真的雙腳，並壓着陳；徐在人群中跳起再踩向陳；鍾用縮骨遮兩度打陳。控方用多段片段指證被告，鍾指片段中持縮骨遮的疑犯並非他，其餘兩人沒有身分爭議。

【案件編號：DCCC 329/22】

明報記者

（反修例風暴）