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葵涌民主派傳統票倉 候選人：選民看能力非看政黨背景

【明報專訊】葵涌區一直是民主派的票倉，改劃選區後的區議會選舉，葵涌區一分為二，分別是葵涌東及葵涌西，各有3名候選人競逐兩個議席，同樣由一名無政黨背景的候選人，硬碰民建聯及工聯會的候選人，大部分候選人都認為，選民投選區議員的準則非政黨背景，而是能否「搵到人」。其中報稱獨立候選人的朱江空降葵涌西，認為其無政黨背景身分或更有優勢，稱曾「請教很多在這地區服務很久的區議員」，惟不便透露名字。

翻查2015年區選結果，包括民主黨和街工的民主派當選人，得票集中在改制後屬葵涌西的選區，8個選區中取得6席，未計當時由民主派當選的興芳選區，現改劃後橫跨葵涌東、葵涌西兩區。

2006年由廣州來港讀書的朱江首次參選，空降葵涌區，他說以往工作、做地區服務多次到該區，對區內情况有認識。面對兩名有政黨背景的候選人，亦有選舉經驗，朱江說唯一可做是更勤力擺街站，讓市民認識自己，亦可透過交流更了解社區，而過程中，有市民向他反映，投選候選人「不是看牌頭、黨派」，「說到底大家看你（區議員）搵唔搵到人、做唔做到事」。

獨立候選人拜訪前街工議員

至於有否與區內的民主派區議員接觸，他僅稱「請教很多在這地區服務很久的區議員」，惟不便透露名字。前街工、現任葵興區議員梁志成承認，朱江早前透過朋友介紹與他接觸，梁說，朱江屬「空降」參選，想多了解區情，形容是「誠意拜訪」，但未提支持、站台等話題。梁志成說，若對方無黨派並想在區內做實事，認為雙方交流並無問題，亦沒有刻意考慮對方背景。

工聯會候選人陳安妮2019年敗給競逐連任的民主黨許祺祥，她表示，今次參選需分配較多時間在「白區」拉票，即過往沒有或較少服務的地區，「大約六四比」。她說，過往都有透過流動街站、活動等與街坊接觸。問到有否考慮爭取民主派或中間派選民的支持，她僅稱，相信市民會見到其所屬政團的工作，「做好本分」以政績爭取支持。葵涌西民建聯候選人黃俊揚表示，因日程緊湊而未能受訪。

至於葵涌東選區方面，過往較多建制派候選人當選，但亦有兩名民主派資深區議員，民主黨林紹輝和街工梁耀忠。自2016年擔任葵青區議員的民建聯候選人郭芙蓉，今屆爭取連任的她稱，區選選民不會因候選人的政黨而投票，而考慮候選人是否「見得到、搵得到」，但表示，疫情期間有區議員着求助市民「搵民建聯」，證明對方認同民建聯的社區網絡夠廣。

民建聯候選人否認絕對優勢

問到有政黨背景加上競逐連任，選情是否特別樂觀，她稱取得選票愈多愈好，但指部分小選區她未舉辦過活動，她亦要重新適應新選制，不認同自己有絕對優勢。

25歲的工聯會候選人周潔莹首次參選，她說在新選制下，未有考慮過去情况，包括區內是否有不少民主派選民，而集中處理區內的交通、公屋老化等問題，「你幫到他，他自然相信你」，但承認政團背景有助解決區內問題。作為工聯會最年輕的候選人，她說在老區參選反而有優勢，稱不少長者希望地區有更多活力。

另一候選人余靖浵未能聯絡上。

明報記者 馮樂琳

（區議會選舉）

相關字詞﹕民主派 葵涌 區議會選舉

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