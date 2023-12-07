假結婚集團專招打機課金欠債者 年輕寡佬註冊易取信內地 至少128宗154人被捕

兩主腦各囚36月

70歲被告倪漢珠承認23項串謀欺詐，64歲麥金愛承認17項串謀欺詐，各被判監36個月。兩人屬朋友關係，因早前一宗案件而認識。

入境處高級入境事務主任（調查行動）丘智華表示，透過情報收集，包括比對出入境紀錄，2019年5月鎖定該犯罪集團，同年8月起展開拘捕，共拘捕78男76女，年齡25至70歲。調查顯示，集團由2007年開始運作，活躍於新界西。兩名主腦以屯門一個公共屋邨為基地，並於區內公園、網吧及餐廳發展社交網絡，透過手機網上遊戲廣識朋友，當中不少人因為打機成癮，頻頻課金導致欠債，主腦遂以金錢利誘參與假結婚搵快錢。

丘稱，主腦利用網上通訊平台於本地及內地群組發布消息，吸引欲搵快錢的香港人及有意來港定居的內地人，以一條龍方式安排假結婚，包括配對、陪伴涉案者往返內地及香港、安排住宿、文件，以及辦理結婚手續。集團會要求參與假結婚者熟讀對方個人資料，方便查問時可應對。由於集團使用私人通訊工具招攬，未於社交平台及報章發布假結婚資訊，增加執法難度。

參與假結婚的被捕港人中，近半數假結婚時為18至30歲，調查發現，集團以年輕人為目標，因他們未有結婚紀錄，更容易在香港申請俗稱「寡佬紙」的無結婚紀錄證明書，在內地註冊時亦容易獲信為真誠婚姻。

每次收費5萬至10萬人幣

調查發現，涉案集團至少已安排128宗假結婚，集團收取每名內地人5萬至10萬人民幣。另一方面，集團開價5萬至10萬元報酬利誘港人與內地人假結婚，最終只付5000元至兩萬元，集團又額外以3000元至1萬元報酬誘使港人協助假配偶申請單程證及探親簽注。

除兩名主腦，12人已被裁定串謀詐騙罪名成立，分別被判監10至20個月。調查仍在繼續，不排除更多人被檢控。入境處表示會繼續打擊假結婚，任何人以欺詐手段取得香港居民身分，將被取消身分證及留港資格及遣返原居地。