浸大中醫揭阿茲海默新藥 可恢復25%認知

研慢性毒料再需10年

浸大中醫藥學院副院長（教與學）李敏（圖）表示，阿茲海默症特徵是大腦積聚澱粉樣蛋白及磷酸tau蛋白，導致大腦認知功能下降，學院過往的研究發現，鈎藤含有的「柯諾辛鹼-B」能治療阿茲海默症，但保護大腦免受血液中潛在有害物質影響的血腦屏障，會影響大腦吸收「柯諾辛鹼-B」。學院於2019年起與美國的芝加哥大學合作，開發「Fe65-外泌體」，即由海馬神經元產生，以澱粉樣蛋白前體為標靶的外泌體，再加載「柯諾辛鹼-B」製成新藥「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」。

研究團隊將新藥注射至患有阿茲海默症的小鼠體內，結果顯示新藥可提升小鼠的自噬活動，更可穿過小鼠大腦的血腦屏障，將「柯諾辛鹼-B」傳遞至大腦，從而令累積的澱粉樣蛋白減少三成。另外，團隊為阿茲海默症小鼠進行空曠場地及莫里斯水迷宮等測試，結果發現注射新藥的小鼠可恢復25%的認知及活動能力。

李敏認為外泌體有潛力成為一種向大腦輸送藥物，用以治療阿茲海默症的新方法，惟仍需大量臨牀前研究。李說，由於口服藥容易被消化代謝，若新藥能夠推出，將會以肌肉注射方式注射到患者體內。有關的研究結果已刊登於國際學術期刊 《Nature-Signal Transduction and Targeted Therapy》。