Tg煽殺警「大屠殺」 4男認罪還押候判

4名認罪被告為倉務員陳思諾（36歲，案發時，下同）、無業李浩源（18歲）、電腦技術員黃澦羅（36歲）及學生蔡啟棉（19歲）。

案情指Telegram群組「寧願站着死 也不跪着生存」於2022年2月建立，共有14名成員，包括4名被告。案發期間群組發布逾2000則信息，陳思諾為群組建立人和管理員，積極帶領討論，指感染新冠病毒而死的人遠比「黑警打死」的少，揚言要殺死有「奴隸思想」的人，包括其家人和公務員，又建議攻擊時要「一刀劏頸」等。

李浩源提出以天拿水、香口膠及玻璃瓶製造土製炸彈，鼓吹成員要採取實體行動而非流於討論，商議策劃「大屠殺」，並詢問火藥的型號及攻擊目標。李曾表示討論內容是「枱底嘢」，知道成員有風險。

黃澦羅鼓吹殺害及「食咗」協助推行防疫措施的公職人員；蔡啟棉為群組另一管理員，他建議使用小型飛斧「遠攻」，討論空投方式展開襲擊，又稱欲購買3D打印槍械等。

搜自製弩 稱因貪玩吸引女士

警方5月7日拘捕4人，搜屋時發現黃管有草本大麻和大麻油，其衣櫃有一支已製成的弩、三支短箭。他另承認管有危險藥物、無牌管有槍械及彈藥罪。警方從陳的電話發現他在Instagram宣揚煽動信息，例如稱自己「極端暴力」，支持「消滅所有極權狗及支持暴政的賤民」。陳另承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。

黃及蔡則同是Signal群組「工程研究所」和Telegram群組「成就實驗所」成員，二人多番闡明為煽動目的研發武器，目標包括推翻政權和中共解體。二人另承認「串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。

辯稱怕遭群組移除 回應討論

陳警誡下稱不滿政府防疫措施，一時衝動犯案，無意付諸實行；黃稱加入Telegram群組目的結識女性，因貪玩、為收藏用途和吸引女士而製造弩，涉案弩為自己設計。蔡稱為免自己顯得不活躍而遭群組移除，才回應別人的討論。李承認在Telegram群組發布信息。

【案件編號：DCCC 1016/22】