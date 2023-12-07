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科學館擬改建國家成就專館 盼坐落市中心方便參觀 原館重置於文化博物館

【明報專訊】今年《施政報告》提出政府將設立介紹國家發展和成就的專館，文化體育及旅遊局昨向立法會提交文件，建議把尖東香港科學館改建為專館；而科學館將重置到沙田文化博物館，後者藏品則在其他博物館重新整合和重置。局方解釋，期望專館坐落市中心，方便市民和遊客參觀，以及有較大的空間，以涵蓋不同內容和配合展現國家宏大發展和成就。

科學館年入場人次逾百萬最旺

根據康文署統計數字，2022/23年度香港科學館有逾110萬入場人次，是各博物館最多；香港文化博物館則有45萬人次。

文體旅局表示，專館擬利用科學館現址，連同現正規劃籌建在科學館及香港歷史博物館旁的擴建工程作為館址，認為有助縮短整體籌建時間。局方又提到，如方案獲支持，康文署會修訂擴建工程前期工程內容和預算，再提交立法會審議。

文化館藏擬重置到其他館

局方建議，科學館將重置於文化博物館現址，並會重建，認為可提供更大可用地積和廣闊發展空間，提供更多設施；文化博物館現有藏品將會在其他博物館重新整合和重置。局方希望專館位於市中心、交通便利的地點，方便市民、遊客及學生參觀。

文件提及，專館內容將涵蓋國家歷史，包括列強侵華和奮勇抗戰的經歷、中國共產黨發展、新中國成立，以及國家安全、航天科技等，並加入香港相關情况，以展示國家走向繁榮昌盛的里程和了解香港與國家發展息息相關的關係。文體旅局亦會尋求內地博物館支持和合作，舉辦不同主題展覽及商借展品，初步認為中國共產黨歷史展覽館、中國國家博物館「復興之路」等展覽內容能作有用的參考。

劉智鵬：科學館展覽落後 是更新好機會

立法會議員、嶺大協理副校長兼歷史系教授劉智鵬回應查詢時稱，現時科學館展覽落後，搬遷是整理和更新科學館的好機會。對於文化博物館作為科學館重置地點，他說文化博物館四合院佈局同樣適合展出科學展品，因其涵蓋不少中國古代科學，故未必需大規模改動或重建。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜同意國家發展和成就專館坐落市區，可與旁邊的歷史博物館帶來聯乘效應，方便市民及遊客一併參觀。他期望科學館在沙田重置後，可具有現代標誌建築特色和更新常設展品等，否則擔心人流大減；亦希望當局詳細交代文化博物館現有藏品安排。

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