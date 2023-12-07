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李家超：「政府只重國安」荒謬 有人藉經濟、房屋「軟對抗」

【明報專訊】特首李家超接受港台訪問時表示，社會出現「軟對抗」，包括稱政府只重視國家安全而不理會其他議題，他形容說法荒謬，指即使有關於國家安全的政策，但絕大部分政策都與國安無關，而且政府會積極認真對待正確的批評。他又稱有人假借經濟、土地、房屋等民生議題「軟對抗」，令人不易察覺。對於下周日（10日）舉行的區議會選舉，他提醒選民可留意候選人是否對該區熟悉，「不要再搞『雜音政治』」。

李家超在港台節目《盤點政策》說，無論政府或個人都有盲點，有些對政府的正確批評，政府會積極認真對待，「你告訴我們知道哪些地方需做得更好，我是以結果為目標，會擁抱你」。不過他稱有人假借民生議題「軟對抗」，強調仍然有人針對國家發展，提出對個人或行業的制裁，「刻意令到你不成功」；又指外國勢力在港培養了「代理人」，他不認為這些人或事已經在港消失，大家都會有警覺。

談及下周日舉行的區選，李家超稱選民可留意候選人對該區的熟悉程度，是否有熱誠尋找問題、反映和給予解決問題的建議，以及思想要統一，「不要再搞『雜音政治』」。他又說區議員要勤力，並以自己為例，笑稱自己想每天有48小時做雙倍的工作。

區選籲看候選人熟區况否 不搞「雜音政治」

另外，李家超讚揚公務員盡心盡力和主動滿足政策要求，舉例稱《施政報告》不少政策由公務員提出，包括鼓勵生育的相關措施。

相關字詞﹕軟對抗 李家超 區議會選舉

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