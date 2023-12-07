一網站稱擁百年經紀史 記者實測今凌晨未封網

HKDAO提港5000萬「yuan」推Web3.0

BitCuped網站提供多國語言，相信是使用自動翻譯軟件生成，部分文句不通順。英文網頁聲稱歐冠昇為其CEO，史美倫為其主席。網頁底部有一通知欄，不停彈出新信息，稱有用戶剛剛存入或成功提取金錢。

HongKongDAO網頁只有英文版，其中「Our Roadmap」分頁介紹公司願景，分成3階段「Phase 1」、「Phase 2」及「Phase 3」，但3階段皆是同一段英文，包括提及財政司長撥款5000萬「yuan」（元）推動Web3.0發展。網頁又以繁體中文字夾雜內地用語介紹產品，又曾出現普通話拼音字眼。HongKongDAO發行的代幣叫「HKD」，但網頁其中一處誤寫為「$HDK」。

HongKongDAO聲稱有1億個HKD代幣可供購買，買入毋須支付稅款，賣出就要交1%稅。點擊「Buy now」後，網頁會自動轉接至PancakeSwap網站。