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多兩虛幣平台涉騙 證監未提涉款、人數 「BitCuped」「HKDAO」上月10日及24日列可疑 29日轉介警方

【明報專訊】證監會昨日點名虛擬資產交易平台「HongKongDAO或香港數字研究院」（下稱HKDAO）及「BitCuped」疑涉欺詐，後者訛稱港交所主席史美倫及執行董事兼行政總裁歐冠昇為平台的主席和行政總裁。證監會於上月10日及24日分別將BitCuped及HKDAO列入可疑名單，同月29日轉介警方跟進，惟昨未有透露被騙人數及金額。立法會議員江玉歡稱，證監會未有即時煞停平台運作及提醒公眾，對其延誤處理感失望，質疑當局沒上心跟進，「無視市民財產如己出」。

江玉歡指未有即時提醒公眾

證監會昨稱已通知警方要求通訊商封鎖兩個平台的網站；本報記者實測，今天凌晨零時網站仍可瀏覽。至於有否延誤向公眾提醒兩個可疑平台，會方回覆查詢稱上月就兩平台發警示後已即與警方持續合作，會做更多工作提醒公眾注意虛擬資產騙局。

吳傑莊：月初有人循HKDAO買幣無法提款

被問及被騙人數及涉案金額，警方指上月29日接獲證監會轉介，由商業罪案調查科跟進；證監會指案件仍在調查，未能提供相關資料。立法會議員吳傑莊昨向本報稱，本月初接獲一名HKDAO事主求助，經HKDAO網頁進入另一平台購買價值數十萬元的NFT後提款失敗。

證監稱無忽視 「優化後」與警每周兩換資訊

被問到平台列入可疑名單沒即時跟進、證監會是否應為最近騙案負責任，證監會法規執行部總監鄭德嘉強調證監會無忽視任何個案，警方與證監會9月28日成立的「虛擬資產交易平台聯合工作小組」在10月至11月已開4次會，目前雙方已同意優化機制，每周至少兩次資訊交換，其間證監會如發現有可疑案件需盡快執法，會通知警方。

鄭德嘉指出，懷疑HKDAO在網上散播有關其業務的虛假及誤導資料，包括訛稱於2022年7月向證監會申請牌照、於2021年3月取得第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照，又聲稱正競投「香港數字貨幣交易所牌照」，用字暗指即港府正擬發牌的監管框架。鄭認為HKDAO提供上述資料為誘使他人購買其發行的「HKD代幣」。

證監會又指HKDAO似乎營運至少兩個Telegram群組，包括成員逾1萬人的中文群組及逾1700人的英文群組，投資者在其網站按「Buy Now」按鈕，會引導至另一交易網站購買HKD。本報記者昨日實測，該按鈕連結至名為PancakeSwap的去中心化虛擬資產交易平台。證監會稱已向相關網站營運商發出「終止及停止函」，要求停為HKDAO發行的代幣提供購買服務。

BitCuped訛稱史美倫、歐冠昇高層

至於BitCuped，鄭指其網站訛稱「Laura Cha」及「Nicolas Aguzin」為平台主席和行政總裁，兩者與史美倫及歐冠昇同名，實際上均與BitCuped無關。該網頁聲稱可接受任何加密貨幣交易，以AI輔助交易，用戶可隨時提款，並與全球領先公司合作，確保客戶資金安全。被問及BitCuped具體行騙手法，鄭稱仍在調查。

證監會又稱暫未發現兩平台與JPEX或Hounax案有關連。就着JPEX案，警方指截至昨日共67人被捕，比上月26日拘捕多一人；截至昨午4時共接獲2629名受害人報案，涉約16.1億元。至於Hounax案，截至周一下午4時，警方共接獲164名受害人報案，較上月25日多33人，涉約1.59億元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕證監會 虛擬資產交易平台 虛擬資產

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