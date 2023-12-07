多兩虛幣平台涉騙 證監未提涉款、人數 「BitCuped」「HKDAO」上月10日及24日列可疑 29日轉介警方

江玉歡指未有即時提醒公眾

證監會昨稱已通知警方要求通訊商封鎖兩個平台的網站；本報記者實測，今天凌晨零時網站仍可瀏覽。至於有否延誤向公眾提醒兩個可疑平台，會方回覆查詢稱上月就兩平台發警示後已即與警方持續合作，會做更多工作提醒公眾注意虛擬資產騙局。

吳傑莊：月初有人循HKDAO買幣無法提款

被問及被騙人數及涉案金額，警方指上月29日接獲證監會轉介，由商業罪案調查科跟進；證監會指案件仍在調查，未能提供相關資料。立法會議員吳傑莊昨向本報稱，本月初接獲一名HKDAO事主求助，經HKDAO網頁進入另一平台購買價值數十萬元的NFT後提款失敗。

證監稱無忽視 「優化後」與警每周兩換資訊

被問到平台列入可疑名單沒即時跟進、證監會是否應為最近騙案負責任，證監會法規執行部總監鄭德嘉強調證監會無忽視任何個案，警方與證監會9月28日成立的「虛擬資產交易平台聯合工作小組」在10月至11月已開4次會，目前雙方已同意優化機制，每周至少兩次資訊交換，其間證監會如發現有可疑案件需盡快執法，會通知警方。

鄭德嘉指出，懷疑HKDAO在網上散播有關其業務的虛假及誤導資料，包括訛稱於2022年7月向證監會申請牌照、於2021年3月取得第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照，又聲稱正競投「香港數字貨幣交易所牌照」，用字暗指即港府正擬發牌的監管框架。鄭認為HKDAO提供上述資料為誘使他人購買其發行的「HKD代幣」。

證監會又指HKDAO似乎營運至少兩個Telegram群組，包括成員逾1萬人的中文群組及逾1700人的英文群組，投資者在其網站按「Buy Now」按鈕，會引導至另一交易網站購買HKD。本報記者昨日實測，該按鈕連結至名為PancakeSwap的去中心化虛擬資產交易平台。證監會稱已向相關網站營運商發出「終止及停止函」，要求停為HKDAO發行的代幣提供購買服務。

BitCuped訛稱史美倫、歐冠昇高層

至於BitCuped，鄭指其網站訛稱「Laura Cha」及「Nicolas Aguzin」為平台主席和行政總裁，兩者與史美倫及歐冠昇同名，實際上均與BitCuped無關。該網頁聲稱可接受任何加密貨幣交易，以AI輔助交易，用戶可隨時提款，並與全球領先公司合作，確保客戶資金安全。被問及BitCuped具體行騙手法，鄭稱仍在調查。

證監會又稱暫未發現兩平台與JPEX或Hounax案有關連。就着JPEX案，警方指截至昨日共67人被捕，比上月26日拘捕多一人；截至昨午4時共接獲2629名受害人報案，涉約16.1億元。至於Hounax案，截至周一下午4時，警方共接獲164名受害人報案，較上月25日多33人，涉約1.59億元。

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