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活在灣區：Costco開幕撼山姆 提早辦會籍較划算

【明報專訊】深圳印力中心山姆店開幕吸引大批港人北上購物，甚至衍生代購團。另一家大型連鎖會員制超市Costco（內地稱開市客）亦將於2024年1月在深圳龍華開幕，港人北上深圳消費，又多了一個選擇。顧客現時提前註冊會員可即減100元（人民幣，下同），一年會費為199元，較山姆的260元吸引。對比兩家會員制超市，Costco主打的是商品性價比，山姆超市更注重服務和顧客體驗。Costco超市目前在中國有5間店，山姆超市在中國已經擁有20餘家店。

明報記者 龍彩霞

山姆超市為美國零售商沃爾瑪公司（Walmart）旗下的大型倉儲式超市，以貨品大份同平價見稱，除了一般美食、家居用品，還有户外運動器材及用品、寵物用品及大型兒童玩具等。如想去深圳山姆超市掃貨，需先做會員（費用260元），開卡後立即獲贈35元無門檻券，只需在App下單標有極速達的產品，最快1小時就能送到家。有小紅書博主表示，每次逛山姆，都會抱着「卡都辦了，來都來了」的念頭，買一大堆東西。山姆也確實很好逛，劃分明確的區域，標高9米的貨架，寬闊的通道，超大的購物車。但倉儲會員店要收年費，香港消費者可能會去趁熱鬧會幫襯或只想打卡，有KOL介紹可以在淘寶上買單次入場券，現時單次卡低至3元，但要走人工通道，自助付款要掃臉，若要真人帶入店則要16.5元，最多4人同行。不過，由於這是網紅介紹的消費者體驗捷徑，若大家每月都幫襯，辦張會員卡會較划算。

Costco性價比高 山姆重體驗

至於龍華Costco開市客，是華南首家Costco開市客旗艦店，位於龍華區民治街新區大道與人民路交叉口西北側，總面積4.45萬平方米。倉儲式會員商店的特色是寬敞明亮的購物環境，外加「尋寶式」的購物體驗，是Costco開市客的賣點之一。Costco開市客商品種類繁多，小到即棄杯子，大到涼亭、帳篷，甚至輪胎都有賣。目前，深圳Costco開市客已開始可以辦理會員卡，開幕前申請可享折扣100元優惠，還有開幕後正式生效的延期雙重優惠，現時成為Costco會員費用為199元。會員卡全球通用，包含上海、杭州、蘇州、寧波、深圳龍華店使用。有效期限將為深圳龍華店開業日起計12個月（預計於2024年1月開業），會員卡確切期效也將在龍華店開幕後陸續更新。此外，透過Costco開市客小程式或Costco開市客App開通會員自動續費，下年度會費將立減60元。同時，持卡後還可享有多種專屬福利，包括汽車輪胎修護、眼鏡及助聽器選配等。龍華Costco開市客以海外商品居多，有4000款左右的商品。美國市場方面，根據媒體報道，Costco日前宣布，正在打擊偷溜入門市試圖使用他人會員卡購物的行為。

試吃種類多 會員一大福利

Costco開市客可以說是肉食愛好者的天堂，賣場裏有多種高質肉類，例如科克蘭澳洲菲力牛排，包裝上的「金鳳凰」標識，代表出自曾在世界牛排大賽、珀斯皇家食品大賽中獲金獎的金鳳凰系列。金鳳凰品牌內部分為3個等級：金標、紅標、黑標，科克蘭選擇黑標金鳳凰牛肉，來自具有經過血統認證、且培育時長超過150天的安格斯牛。牛排脂肪厚度小於1英寸，大理石花紋質地清晰且適中，品質達到M2-3、M4-5級別，是不少美國牛排館選擇的牛肉。

大量入貨 可叫中港車

Costco開市客設有的試吃也是會員一大福利，設有選擇豐富的試吃點，種類繁多，每份試吃品分量亦足，且每天都不一樣。不僅如此，Costco開市客會根據不同的試吃產品，配合不同的烹飪工具，讓大家更了解產品特色。大家逛超市時，可藉免費試吃知道自己喜好，降低「試錯」成本，將在賣場體驗的心儀產品買回家。

大灣區旅遊情報網提供一個大量入貨的方法：叫中港車，中港澳叫車平台「跨 28」，只需透過手機App「跨 28」叫車，輸入出發地點和時間，就可以安排車由香港接載到深圳、澳門或珠海指定地點。「跨 28」車費跟據距離計算，所以價錢視乎地點，例如由深圳前海山姆出發，每車最多可坐6人，太子收費1078元，屯門收費890元、荃灣收費926元。

另外，如果大家有BOC Pay或雲閃付App，以及中銀雙幣卡，於深圳4家山姆購物及埋單，在2023年12月31日前都可獲得購物金額額外13%回贈及九折優惠，此次推廣活動不止限於山姆，全方位涵蓋灣區居民日常衣食住行娛各方面，包括深圳萬象城商場、香格里拉酒店、春滿園、香港百老匯、香港25家新地商場、六福珠寶、海洋公園、昂坪360、全線影藝戲院等在內的500多家深港兩地商戶。

[活在灣區]

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