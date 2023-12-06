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【Emily】各國使節遊故宮館 馮程拉生意 外交公署sell中華文化：追求和平和諧統一

【明報專訊】外交部駐港特派員公署噚日搞搞新意思，邀請駐港總領事、國際商會同多個西方傳媒代表一齊參觀故宮文化博物館，睇三星堆等展覽，有近90人出席，現場所見包括美國駐港澳副總領事Colin Crosby、歐盟駐港辦事處主任高宇馳，仲有嚟自荷蘭、汶萊、哥倫比亞、以色列、土耳其等嘅總領事。

美駐港副總領事有份

西九文化區近年財政比較手緊，西九管理局行政總裁馮程淑儀噚日見到咁多外賓，都乘機搵生意，呼籲各位領事考慮下多啲喺西九搞活動同展覽，亦歡迎外國元首到訪，舉例話近期德國商會同英國駐港總領事館都分別租用M+同故宮館，慶祝國慶、英王生日。故宮館館長吳志華仲笑住話場地價格好相宜，大家如有興趣，甚至可以打個折頭。

外交部駐港署理特派員李永勝致辭時話，中華文化一直追求和平、和諧同統一。佢舉例話，北京故宮紫禁城包括太和殿、中和殿及保和殿，「顯示中國珍重和平與和諧」。佢又話，中國自古追求統一，雖然經歷朝代更替，但經常都係統一，形容中國人都有同一信念，就係領土不能分裂、不能混亂，文明不能中斷。

李永勝又話會考慮再辦同類活動，希望愈搞愈好，搞出一個品牌，亦會帶團到內地參觀。被問到建制派先後建議同「英美修和」，佢話唔太清楚具體說法，但可以睇下中國《憲法》，當中規定外交基本原則，同埋中共二十大報告，當中就可以搵到答案。

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