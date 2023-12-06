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港聞二

中大新技術治胃出口阻塞 減「復發」助進食

【明報專訊】中大醫學院一項國際研究證實，利用「超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術」（EUS-GE）治療不可接受手術切除的「惡性胃出口阻塞」患者，可較常規治療「十二指腸金屬支架置入術」（DS）更有效改善支架通暢度，並將病人6個月內再接受手術的比率由29%大減至4%。威爾斯醫院至今已為逾100名患者完成手術，成功率超過九成半。研究結果已在國際醫學期刊The Lancet Gastroenterology & Hepatology發表。

港年均500宗 EUS-GE獲歐採用

晚期胃癌、十二指腸癌或胰臟癌而不可接受手術切除的患者會出現常見併發症「惡性胃出口阻塞」，現時常規治療DS會用內窺鏡在病人十二指腸收窄位置，置入自動擴張的金屬支架；另一方法是胃腸搭橋手術，以傳統開刀或微創手術直接接駁胃部及小腸。EUS-GE是新型治療方法，過程無手術切口，病人毋須全身麻醉。

中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智說，本港每年約有500宗個案，EUS-GE透過超聲波引導，運用內窺鏡直接在胃和十二指腸之間置放金屬支架，建立連接口。由於支架遠離腫瘤生長位置，可減少腫瘤向支架內生長和出現堵塞情况。

研究團隊為評估EUS-GE和DS臨牀表現，分別與比利時、巴西、印度、意大利和西班牙的醫療中心合作做臨牀研究，招募97名「惡性胃出口阻塞」患者，48人和49人分別接受EUS-GE和DS治療。結果發現，前者病人組別的支架平均通暢度有174日，較後者的148日多，術後一個月的進食能力亦較佳，可吃軟餐和流質食物。

中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏補充，中大於2016年成為全球首個將EUS-GE應用治療「惡性胃出口阻塞」的團隊，EUS-GE最近獲歐洲指引推薦作為治療選項。團隊建議受過相關專業技術訓練的醫療團隊，可選擇為預期壽命較長的癌症患者採用EUS-GE治療。

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