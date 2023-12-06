物理治療免轉介提案 3途徑兩涉醫生

該立法會文件顯示，當局爭取明年擬備修訂草案。文件引述輔助醫療業管理局觀點，若病人在特定時間內曾獲醫生診斷，或已納入「由指引主導」的協定醫護流程，或正值緊急情况或處於院舍，適宜免轉介接受物理治療及職業治療。

一涉12個月診斷證明 一涉通報家醫

文件提及，物理治療和職業治療在公營界別有既定運作模式，治療師不能免轉介提供服務；私營界別方面，現時法例及專業守則未有訂立醫生轉介信有效時限，坊間物理治療機構一般要求出示6個月內轉介信，當局提出延長至12個月，確保醫生診斷時效，並方便病人、特別是長期痛症患者求醫，強調「免轉介不等於免診斷」。

政府初步考慮由基層醫療健康辦事處、衛生署及醫管局發出臨牀指引，日後如需要可擴展，相關業界的管理委員會須將指引納入專業守則，以處理懷疑未有遵從的情况。當局亦將優先制訂《基層醫療名冊》下的物理治療師及職業治療師分支名冊，日後容許名冊下的物理治療師按指引直接提供服務，須以電子健康紀錄系統通報家庭醫生。職業治療師方面，文件顯示工作小組正「完善」方案，擬探討物理治療師條文是否適用於職業治療師。

學會質疑不信治療師判斷

物理治療學會副會長曾志聰說，方案反映政府發展基層醫療局限於以家庭醫生為中心，不信任治療師專業判斷。他稱治療師一向會全面檢查，並可透過醫健通查閱病歷，質疑12個月轉介信有效期欠醫學基礎，難以保證病人情况不變，又稱痛症種類繁多，質疑制定臨牀指引不切實際。他說學會正考慮發公開聲明回應，並敦促當局公開工作小組方案，讓社會判斷應否接納。

關注病人權益的社協幹事、時任物理治療免轉介工作小組成員彭鴻昌亦感失望，稱相信當局因醫生強烈反對才採納折衷方案，期望修例條文保留彈性，容許日後進一步擴闊免轉介範圍，建議兩年後檢討。

中醫轉介放射化驗 中醫醫院先試

至於中醫轉介放射診斷及醫務化驗，當局建議首階段於2025年底建成的中醫醫院實行，次階段進一步修訂相關守則，容許中醫轉介特定影像診斷及化驗檢查項目，項目範圍可按討論進展分階段落實。香港註冊中醫學會會長、立法會議員陳永光相信，中醫管理委員會可於短時間修改守則，次階段有望與首階段相若時間推行，避免「中醫院可以轉介，出面（私家）卻不可」。