明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

名醫何繼良指損名譽將追究 保柏稱暫停黑名單

【明報專訊】國際醫療保險公司「保柏（Bupa)」近日於網站公開「非認可供應商名單」，稱少數醫療保健服務提供者未達該公司水平（standards），診金索償不受理賠，腎病科名醫何繼良等本港4名醫生及一間皮膚美容專科中心被列入名單。何繼良昨發聲明稱，保柏未知會他本人便將其列入名單，對此錯愕及遺憾，又指名單引起公眾誤解他的專業資格及行醫操守，損害個人名譽，將保留一切法律權利。他對本報表示，會透過「正式渠道」與保柏溝通，反映意見。保柏稱名單已暫停，並重新審視評估。

何繼良在聲明中表示，身為專業的醫護人員，宗旨以病人福祉為依歸，並在與病人溝通後提供病人可負擔的最合適有效治療方案，非「只從保險公司的經濟角度去考量和決定」。他表示，對保柏引致個人及專業所有名譽及經濟損害，將追究到底。

何繼良續稱，目前希望能正式與保柏溝通，「不會像他們（保柏）做那麽多單方面的事情，對很多醫生造成傷害」。被問業務有否受名單影響，以及有否收到病人查詢，他表示希望待保柏回覆後再回應。

保柏網站有關名單的香港地區界面昨日顯示「審視中（under review）」。醫學會會長鄭志文向本報稱，本周日（3日）晚發現保柏已「攞走」香港地區名單，認為事情告一段落，惟保柏仍未正式回應醫學會。醫學會已徵詢法律意見，並去信醫衛局表達關注及跟進事件。

保柏本地國際保單現無黑名單

保柏昨晚回覆稱，充分認同香港醫生由香港醫務委員會監管，並百分之百尊重醫生的專業自主。適用於持有國際私人醫療保險計劃的國際客戶之「非認可供應商名單」現已暫停使用，並重新審視及評估；現時保柏本地及國際客戶的醫療保險計劃均不設該名單，保柏亦不會在明年1月1日公布任何名單。

醫衛局回覆本報查詢時稱，已收到香港醫學會查詢，亦曾向保險業監管局了解，保柏未曾就有關醫療服務提供者等事宜與當局溝通，且保柏未參與醫衛局推展的「自願醫保」計劃或提供計劃下的醫療保險產品，故並非由該局規管。

上 / 下一篇新聞

港生母語閱讀力全球第11 歷來最差 PISA調查指疫下停課多 團隊：更偏重數理等易評估科目
港生母語閱讀力全球第11 歷來最差 PISA調查指疫下停課多 團隊：更偏重數理等易評估科目
教育平等居亞 團隊：教師網課支援足
教育平等居亞 團隊：教師網課支援足
房委會年報出爐 結餘多20億 運作盈餘跌8億 資金回報率同減
房委會年報出爐 結餘多20億 運作盈餘跌8億 資金回報率同減
涉製炸藥山邊實驗 警拘兩男檢文宣 住所藏30公斤原料可製TATP 參與反政府社交群組
涉製炸藥山邊實驗 警拘兩男檢文宣 住所藏30公斤原料可製TATP 參與反政府社交群組
六旬漢駕挖泥機墮塘 兩小時尋回屍體 房協樂頤居院舍電工疑觸電不治
六旬漢駕挖泥機墮塘 兩小時尋回屍體 房協樂頤居院舍電工疑觸電不治
教師涉非禮女生 教局：不論定罪否考慮釘牌
教師涉非禮女生 教局：不論定罪否考慮釘牌
首組裝合成公屋 料明年供420伙
首組裝合成公屋 料明年供420伙
嘉科工程造假案證人：400偽造測試涉港珠澳橋屯赤隧道
嘉科工程造假案證人：400偽造測試涉港珠澳橋屯赤隧道
塌燈承辦商道歉 醫局：續禁投標1年
塌燈承辦商道歉 醫局：續禁投標1年
國產孖機訪港6日 C919首飛出內地 將繞港島上空演示 專家料趁國際會議展實力
國產孖機訪港6日 C919首飛出內地 將繞港島上空演示 專家料趁國際會議展實力
暫無本港航企擬引入 專家：國產機欠認證 機師短缺
暫無本港航企擬引入 專家：國產機欠認證 機師短缺
天然乳品案三度審訊 前主席騙聯交所囚逾7年
天然乳品案三度審訊 前主席騙聯交所囚逾7年
官諒貢獻 愉園前班主拖糧判社服
官諒貢獻 愉園前班主拖糧判社服
書載裸露名畫獄中禁收 鄒家成申覆核懲教決定
書載裸露名畫獄中禁收 鄒家成申覆核懲教決定
話你知：波提切利名作 故宮館現正辦展
話你知：波提切利名作 故宮館現正辦展
稱神秘投訴致「部門問候」 見山書店3月底關門
稱神秘投訴致「部門問候」 見山書店3月底關門
周庭棄保 李家超：警隊會總結經驗 不評論國安陪返深圳真假 鄧炳強：或影響其他被捕者
周庭棄保 李家超：警隊會總結經驗 不評論國安陪返深圳真假 鄧炳強：或影響其他被捕者
涉訛稱移居內地早提積金 14人涉詐騙及用假文書被捕
涉訛稱移居內地早提積金 14人涉詐騙及用假文書被捕
物理治療免轉介提案 3途徑兩涉醫生
物理治療免轉介提案 3途徑兩涉醫生
車齡6年 載客城巴英皇道自焚
車齡6年 載客城巴英皇道自焚
中大新技術治胃出口阻塞 減「復發」助進食
中大新技術治胃出口阻塞 減「復發」助進食
灣區熱搜：海外銷售弱 港派對服拓內地市場 獲迪士尼、漫威授權 立足前海創品牌
灣區熱搜：海外銷售弱 港派對服拓內地市場 獲迪士尼、漫威授權 立足前海創品牌
灣區熱搜：加速器年助逾20港企成長 今年百申請
灣區熱搜：加速器年助逾20港企成長 今年百申請
灣區熱搜：前海展板寫錯習語錄
灣區熱搜：前海展板寫錯習語錄
【Emily】各國使節遊故宮館 馮程拉生意 外交公署sell中華文化：追求和平和諧統一
【Emily】各國使節遊故宮館 馮程拉生意 外交公署sell中華文化：追求和平和諧統一
【Emily】穿越海洋公園萬花筒 伴小王子過聖誕
【Emily】穿越海洋公園萬花筒 伴小王子過聖誕
【Emily】浸大禁外人飯堂開餐 陳家洛：好心畀人唞下氣
【Emily】浸大禁外人飯堂開餐 陳家洛：好心畀人唞下氣
【Emily】陳弘毅獻「第一次」 幫實政街站嗌咪
【Emily】陳弘毅獻「第一次」 幫實政街站嗌咪
【Emily】考察焚化爐工程 張欣宇巧遇大學同窗
【Emily】考察焚化爐工程 張欣宇巧遇大學同窗