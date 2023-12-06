名醫何繼良指損名譽將追究 保柏稱暫停黑名單

何繼良在聲明中表示，身為專業的醫護人員，宗旨以病人福祉為依歸，並在與病人溝通後提供病人可負擔的最合適有效治療方案，非「只從保險公司的經濟角度去考量和決定」。他表示，對保柏引致個人及專業所有名譽及經濟損害，將追究到底。

何繼良續稱，目前希望能正式與保柏溝通，「不會像他們（保柏）做那麽多單方面的事情，對很多醫生造成傷害」。被問業務有否受名單影響，以及有否收到病人查詢，他表示希望待保柏回覆後再回應。

保柏網站有關名單的香港地區界面昨日顯示「審視中（under review）」。醫學會會長鄭志文向本報稱，本周日（3日）晚發現保柏已「攞走」香港地區名單，認為事情告一段落，惟保柏仍未正式回應醫學會。醫學會已徵詢法律意見，並去信醫衛局表達關注及跟進事件。

保柏本地國際保單現無黑名單

保柏昨晚回覆稱，充分認同香港醫生由香港醫務委員會監管，並百分之百尊重醫生的專業自主。適用於持有國際私人醫療保險計劃的國際客戶之「非認可供應商名單」現已暫停使用，並重新審視及評估；現時保柏本地及國際客戶的醫療保險計劃均不設該名單，保柏亦不會在明年1月1日公布任何名單。

醫衛局回覆本報查詢時稱，已收到香港醫學會查詢，亦曾向保險業監管局了解，保柏未曾就有關醫療服務提供者等事宜與當局溝通，且保柏未參與醫衛局推展的「自願醫保」計劃或提供計劃下的醫療保險產品，故並非由該局規管。