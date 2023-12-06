周庭棄保 李家超：警隊會總結經驗 不評論國安陪返深圳真假 鄧炳強：或影響其他被捕者

李家超昨在行會前見傳媒，形容「逃犯」周庭出賣誠信，砌詞找藉口欺騙同情，嘗試自我製造「光環」，行為可恥，特區政府會全力追捕任何危害國安的逃犯。他說部分港人仍低估外國勢力對國安威脅，而這次逃犯是涉勾結外部勢力危害國安，變成外國代理人，本質已變成背信棄義；提醒港人不能夠忽略，外國勢力為自身政治利益插手本港事務是無停止，本港亦不能忘記2019年「黑暴」的傷口雖然好了，但它「曾經令我們痛得很厲害、痛得難以入睡」，故不可忘記這些痛楚。

保安局長鄧炳強昨出席立法會保安事務委員會會議後，被問周庭稱取回護照前須先到訪內地一事是否屬實，鄧未有正面回應，稱警方就周庭事件希望寬大處理，但「可惜周庭再一次出賣誠信」，並企圖用其他原因開脫製造光環，對相關行為予以譴責。他認為，周庭行為或影響一些真心悔改、希望重新做人的被捕者。

加總領事無回應 移民局不評論

加拿大駐港總領事白靜芳昨出席外交部駐港特派員公署參觀故宮館活動後，無回應有關周庭的提問。對於周庭日前稱考慮申請政治庇護，加拿大移民局回覆查詢稱，基於私隱不能評論個案。該局稱，任何人都可申請在加逗留，獨立審裁處會考慮申請人有否事實根據，因種族、宗教、政見等被逼害之虞，每宗都會獨立考慮。

周：港仍有很多人不能說話

目前在加拿大多倫多就讀碩士的周庭昨接受路透社訪問，重申不會返港令自由受限，提到多年來受嚴密監視，護照沒收，一直活於恐懼，不得不保持沉默。談到早前被要求跟隨警方回內地考察以取回護照，周認為國安警察無按法律履行職責，又透露她原打算訂經日本轉機的航班到多倫多，惟引述警方認為不可接受，故需要購買直航機票。她希望自己的故事能提醒世上每個人，香港還有很多人被監禁和鎮壓，甚至不能說話。周庭剛過去的周日滿27歲，生日願望是身心自由。