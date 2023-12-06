官諒貢獻 愉園前班主拖糧判社服

信納非謀私有悔意

辯方昨求情稱，被告陳志實（現52歲）的社服令報告內容正面，他初中時期已是球迷，見證愉園於1980年代取得頂級聯賽冠軍的輝煌時刻，他先後向愉園注資近1000萬元，行為類近社會公益，只想為本地球壇出力。

拖欠嚴重 判240小時達上限

辯方呈匯款單，稱陳志實今年9月向涉案僱員繳清欠款；另根據財政報告，愉園足球俱樂部2019年獲陳注資300多萬元，惟後來陷財困。暫委裁判官張浚軒問及現時財政狀况，辯方稱愉園足球俱樂部目前近乎無收入，面臨清盤聆訊。

裁判官判刑稱，無證據顯示陳志實欠薪涉及牟取私利或中飽私囊，陳的確為球壇訓練不少年輕球員，「從（足總會長）貝鈞奇的求情信可見一斑」。裁判官考慮陳有悔意，判處最高的240小時社服令，以反映罪行嚴重。裁判官亦接納愉園案發時財困，受新冠疫情影響營運，判罰14.7萬元。

【案件編號：KTS24438-89/22】