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港聞二

天然乳品案三度審訊 前主席騙聯交所囚逾7年

【明報專訊】天然乳品前主席陳克恩涉於2009至2010年串謀另外二人，在一項涉及5億紐元的新西蘭牧場收購計劃中，隱瞞利益關係及訛稱牧場的毛利，欺騙聯交所和中國金匯礦業有限公司（天然乳品前身）。3人於2016年被裁定罪成，其後上訴，獲准發還重審。3人經歷第三次審訊被裁定共6項串謀詐騙罪成，法官黎婉姬昨於高等法院判3人入獄4年9個月至7年9個月。

官：瞞利益枉股東信任

被告陳克恩（56歲）判囚7年3個月，天然乳品前副總裁Yee Wenjye（52歲）判囚7年9個月、UBNZ Trustee Limited（UBTL）東主兼營運者Hao May（61歲）則判囚4年9個月。另陳克恩及Hao May均被禁止擔任公司董事6年9個月。

黎官判刑時指出，被告明知天然乳品經濟狀况欠佳，仍瞞騙股東投資，試圖操縱巿場，利用香港股票巿場發展成熟之便，從中圖利，影響股票巿場的運作，其中首被告陳克恩身為董事有責任交代利益關係，嚴重違反股東對他的信任，次被告Yee Wenjye參與程度高，兩人同為案中主腦。雖然無證據顯示案中涉及實際金錢損失，但黎官認為這只屬判刑的其中一個因素。

品格好案延誤 共減刑9月

辯方另一求情因素是案件歷時已久，其間並非港人的各被告被迫滯留香港。黎官考慮到案件延誤多時，額外減刑3個月，另考慮到首被告過往品格良好，減刑6個月。

翻查資料，3名被告於2011年底至2012年初被落案起訴，並於高院被裁定罪成，2016年判囚5年至8年3個月，3人上訴，案件發還於2021年重審時，法庭命令解散陪審團，安排今年7月再審，被告陳克恩由英國御用大律師Tim Owen代表。

【案件編號：HCCC 309/19】

相關字詞﹕高等法院 廉政公署 聯交所 串謀詐騙

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