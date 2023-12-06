暫無本港航企擬引入 專家：國產機欠認證 機師短缺

暫只可飛國內航線

民航處昨回覆本報稱，暫未接獲本地或非本地航空公司有意使用C919飛機經營往來香港航班的申請，如航空公司有意引入C919在港營運，處方會按照既定程序作適航和運行批核。民航處又表示，由於該處多年來積極參與C919飛機多項評審工作，相信會對日後處理涉及C919引入香港的有關適航和運行批核工作有莫大幫助。

李瀚明指出，若航空公司希望執行定期航班，必須為飛機取得適航認可（Airworthiness Certificate），惟目前C919未取得中國以外國家航空監管機構的認證，ARJ21雖在印尼翎亞航空公司使用，但只限服務印尼國內航線，相信本港航空公司會在觀察東航等內地公司改用國產機往來香港的表現後，才考慮是否引入。他認為熟悉C919的機師及工程師人手不足亦影響引入意欲，飛機每隔數日便需檢查保養，相信飛機開發商「中國商飛」目前未必能提供足夠工程師在不同地方服務。

學者：適合東南亞短途線

中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國則認為，C919的航程里數適合飛行中短途路線，本港航空公司不少航點為東南亞地區，故適合在港服務， 相信本地航空公司會考慮引入。