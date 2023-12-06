國產孖機訪港6日 C919首飛出內地 將繞港島上空演示 專家料趁國際會議展實力

機場展出3天 邀各界代表參觀

C919和ARJ21飛機是由中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）開發的首兩款噴氣式飛機。綜合民航處及中國商飛介紹（見圖）， C919於去年12月交付予中國東方航空，今年5月首次投入商業服務載客，來往上海及北京，截至今年9月累計服務逾3.5萬人次。C919載客量和航程與空中巴士A320和波音737飛機相若，約158至192人，航程約4075至5555公里。

至於ARJ21飛機，則為國家首架自主設計及製造的渦扇支線客機，機型較細，載客量78至97人，於2016年6月已首航載客，除了國航、東航、成都航空、江西航空等內地航空公司，去年12月印尼翎亞航空公司亦有購入ARJ21，來往印尼首都雅加達和峇里島。ARJ21累計載客量已超過1000萬人次。

ARJ21獲印尼航企購入

特首李家超昨出席行會前見傳媒時透露C919及ARJ21下周訪港的消息，稱活動由民航處和機管局聯合舉辦，獲國家民航局支持，認為選擇香港作為C919首次出訪內地以外地方，充分體現國家對香港航空業發展，以及香港作為國際航空樞紐的重視。

民航處長廖志勇表示，國家民航局自2021年開始邀請民航處參與C919研發的前期工作，其後民航處一直積極參與C919運行評審，去年亦曾派遣飛行專家到上海兩個月，參與C919的「駕駛員資格規範」評審。

民航處參與研發評審

由於航機規格相似，C919一直被視為有望挑戰空中巴士A320和波音737地位的機型；另C919雖標榜「國產」，但不少內部組件，如飛機引擎、控制系統等均由外國供應。

內地民航專家李瀚明昨向本報分析，中國商飛選擇下周來港展示兩款飛機，主要考慮到其海外市場是東南亞，而香港是內地與東南亞的交點，下周本港將有多場航空相關會議，屆時亞太區內各國政府、航空公司和機場代表均齊聚香港，相信對中國商飛而言是向世界展示國產機的最好機會。李又相信，內地航空公司引入更多國產機後，最快明年或改以國產機服務往來香港航線，因此本港民航處和機管局亦可趁今次機會熟悉國產機在港運作。

為配合特別活動，民航處將在維港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機（即航拍機或模型飛機等）、風箏或大量氣球等。