明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

國產孖機訪港6日 C919首飛出內地 將繞港島上空演示 專家料趁國際會議展實力

【明報專訊】由國家研製的商用客機C919及ARJ21將於下周二（12日）首度訪港，並會在港逗留6天（見表），本月17日飛返上海，其間會在香港國際機場展示3天，不同行業或社會界別代表，包括青年團體將獲邀登機參觀。其中C919飛機將於下周六（16日）上午10時半在機場起飛，由西至東飛越維港上空作飛行演示，並環繞港島兩圈，全程約半小時。目前多間內地航空公司均有使用C919及ARJ21飛機載客，但主要飛行內地航線，而C919則是首次出訪內地以外地方。

機場展出3天 邀各界代表參觀

C919和ARJ21飛機是由中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）開發的首兩款噴氣式飛機。綜合民航處及中國商飛介紹（見圖）， C919於去年12月交付予中國東方航空，今年5月首次投入商業服務載客，來往上海及北京，截至今年9月累計服務逾3.5萬人次。C919載客量和航程與空中巴士A320和波音737飛機相若，約158至192人，航程約4075至5555公里。

至於ARJ21飛機，則為國家首架自主設計及製造的渦扇支線客機，機型較細，載客量78至97人，於2016年6月已首航載客，除了國航、東航、成都航空、江西航空等內地航空公司，去年12月印尼翎亞航空公司亦有購入ARJ21，來往印尼首都雅加達和峇里島。ARJ21累計載客量已超過1000萬人次。

ARJ21獲印尼航企購入

特首李家超昨出席行會前見傳媒時透露C919及ARJ21下周訪港的消息，稱活動由民航處和機管局聯合舉辦，獲國家民航局支持，認為選擇香港作為C919首次出訪內地以外地方，充分體現國家對香港航空業發展，以及香港作為國際航空樞紐的重視。

民航處長廖志勇表示，國家民航局自2021年開始邀請民航處參與C919研發的前期工作，其後民航處一直積極參與C919運行評審，去年亦曾派遣飛行專家到上海兩個月，參與C919的「駕駛員資格規範」評審。

民航處參與研發評審

由於航機規格相似，C919一直被視為有望挑戰空中巴士A320和波音737地位的機型；另C919雖標榜「國產」，但不少內部組件，如飛機引擎、控制系統等均由外國供應。

內地民航專家李瀚明昨向本報分析，中國商飛選擇下周來港展示兩款飛機，主要考慮到其海外市場是東南亞，而香港是內地與東南亞的交點，下周本港將有多場航空相關會議，屆時亞太區內各國政府、航空公司和機場代表均齊聚香港，相信對中國商飛而言是向世界展示國產機的最好機會。李又相信，內地航空公司引入更多國產機後，最快明年或改以國產機服務往來香港航線，因此本港民航處和機管局亦可趁今次機會熟悉國產機在港運作。

為配合特別活動，民航處將在維港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機（即航拍機或模型飛機等）、風箏或大量氣球等。

上 / 下一篇新聞

港生母語閱讀力全球第11 歷來最差 PISA調查指疫下停課多 團隊：更偏重數理等易評估科目
港生母語閱讀力全球第11 歷來最差 PISA調查指疫下停課多 團隊：更偏重數理等易評估科目
教育平等居亞 團隊：教師網課支援足
教育平等居亞 團隊：教師網課支援足
房委會年報出爐 結餘多20億 運作盈餘跌8億 資金回報率同減
房委會年報出爐 結餘多20億 運作盈餘跌8億 資金回報率同減
涉製炸藥山邊實驗 警拘兩男檢文宣 住所藏30公斤原料可製TATP 參與反政府社交群組
涉製炸藥山邊實驗 警拘兩男檢文宣 住所藏30公斤原料可製TATP 參與反政府社交群組
六旬漢駕挖泥機墮塘 兩小時尋回屍體 房協樂頤居院舍電工疑觸電不治
六旬漢駕挖泥機墮塘 兩小時尋回屍體 房協樂頤居院舍電工疑觸電不治
教師涉非禮女生 教局：不論定罪否考慮釘牌
教師涉非禮女生 教局：不論定罪否考慮釘牌
首組裝合成公屋 料明年供420伙
首組裝合成公屋 料明年供420伙
嘉科工程造假案證人：400偽造測試涉港珠澳橋屯赤隧道
嘉科工程造假案證人：400偽造測試涉港珠澳橋屯赤隧道
塌燈承辦商道歉 醫局：續禁投標1年
塌燈承辦商道歉 醫局：續禁投標1年
暫無本港航企擬引入 專家：國產機欠認證 機師短缺
暫無本港航企擬引入 專家：國產機欠認證 機師短缺
天然乳品案三度審訊 前主席騙聯交所囚逾7年
天然乳品案三度審訊 前主席騙聯交所囚逾7年
官諒貢獻 愉園前班主拖糧判社服
官諒貢獻 愉園前班主拖糧判社服
書載裸露名畫獄中禁收 鄒家成申覆核懲教決定
書載裸露名畫獄中禁收 鄒家成申覆核懲教決定
話你知：波提切利名作 故宮館現正辦展
話你知：波提切利名作 故宮館現正辦展
稱神秘投訴致「部門問候」 見山書店3月底關門
稱神秘投訴致「部門問候」 見山書店3月底關門
周庭棄保 李家超：警隊會總結經驗 不評論國安陪返深圳真假 鄧炳強：或影響其他被捕者
周庭棄保 李家超：警隊會總結經驗 不評論國安陪返深圳真假 鄧炳強：或影響其他被捕者
名醫何繼良指損名譽將追究 保柏稱暫停黑名單
名醫何繼良指損名譽將追究 保柏稱暫停黑名單
涉訛稱移居內地早提積金 14人涉詐騙及用假文書被捕
涉訛稱移居內地早提積金 14人涉詐騙及用假文書被捕
物理治療免轉介提案 3途徑兩涉醫生
物理治療免轉介提案 3途徑兩涉醫生
車齡6年 載客城巴英皇道自焚
車齡6年 載客城巴英皇道自焚
中大新技術治胃出口阻塞 減「復發」助進食
中大新技術治胃出口阻塞 減「復發」助進食
灣區熱搜：海外銷售弱 港派對服拓內地市場 獲迪士尼、漫威授權 立足前海創品牌
灣區熱搜：海外銷售弱 港派對服拓內地市場 獲迪士尼、漫威授權 立足前海創品牌
灣區熱搜：加速器年助逾20港企成長 今年百申請
灣區熱搜：加速器年助逾20港企成長 今年百申請
灣區熱搜：前海展板寫錯習語錄
灣區熱搜：前海展板寫錯習語錄
【Emily】各國使節遊故宮館 馮程拉生意 外交公署sell中華文化：追求和平和諧統一
【Emily】各國使節遊故宮館 馮程拉生意 外交公署sell中華文化：追求和平和諧統一
【Emily】穿越海洋公園萬花筒 伴小王子過聖誕
【Emily】穿越海洋公園萬花筒 伴小王子過聖誕
【Emily】浸大禁外人飯堂開餐 陳家洛：好心畀人唞下氣
【Emily】浸大禁外人飯堂開餐 陳家洛：好心畀人唞下氣
【Emily】陳弘毅獻「第一次」 幫實政街站嗌咪
【Emily】陳弘毅獻「第一次」 幫實政街站嗌咪
【Emily】考察焚化爐工程 張欣宇巧遇大學同窗
【Emily】考察焚化爐工程 張欣宇巧遇大學同窗