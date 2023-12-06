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港聞二

塌燈承辦商道歉 醫局：續禁投標1年

【明報專訊】聯合醫院今年2月有手術燈墜下，涉事供應商及維修承辦商Getinge（漢合諾）事後半年內於醫管局招標中仍至少三度中標。醫管局昨稱已對保養維修承辦商採取行動處分，包括要求向醫局公開道歉，賠償因事故所致損失及開支，繼續取消其公院所有天花懸吊醫療儀器投標資格一年，直至明年9月再審視服務質素達要求否。局方亦稱將修訂現投標制度，包括加入表現紀錄評分。漢合諾今在報章刊登公開信向醫管局致歉。

醫管局發言人稱相關處分基於合理、嚴謹和審慎考慮，亦向所有承辦商發出明確信息，當局絕不容忍不合格服務質素，有關暫停投標資格的規管行動亦適用於未來招標項目。另外，局方將修訂現有投標制度，引入新評分準則，加強督導服務承辦商表現及確保投標質素。例如承辦商過往表現欠佳，將計入評分，影響投標結果。

立法會醫衛界議員林哲玄向本報稱，招標時考慮過往表現重要，冀有關標準涵蓋貨物品質、維修保養、緊急支援等。他認同有關評分愈早修訂愈好，事後局方亦安排專業人員監察維修保養工作，做法合理。

醫局稱正執行「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」早前建議，包括派醫學工程人員駐場監督維修保養高風險級別醫療儀器。轄下各醫院已成立醫院安全委員會，定期審視設備。醫管局總辦事處亦已成立醫管局安全委員會制定相關指引。

相關字詞﹕醫管局 聯合醫院 手術燈

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