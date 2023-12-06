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港聞

港聞二

嘉科工程造假案證人：400偽造測試涉港珠澳橋屯赤隧道

【明報專訊】港珠澳大橋石屎磚壓力測試結果2017年被揭偽造，土拓署外判商嘉科工程顧問有限公司（嘉科）兩名時任總監涉向署方隱瞞職員偽造測試。兩人被控串謀欺詐案，昨於區院續審。土力工程處前副處長鍾偉強供稱，土拓署直至廉署通知，才得悉嘉科隱瞞職員偽造測試一事。署方於一個月內檢視逾10萬項數據，發現涉偽造的測試多達400項，其中300多項是關於港珠澳大橋工程，其餘涉及港珠澳人工島及屯赤隧道等工程。

稱土拓署近一年後始知造假

被告為梁永強（現年66歲）與Leslie Harry Swann（現年71歲）。兩人被指於2016年7月至2017年3月間，藉隱瞞偽造測試以欺詐土拓署職員。土拓署2017年5月才從廉署得知嘉科隱瞞有職員偽造測試一事。

控方證人鍾偉強供稱，偽造測試一事被揭後，引起當局擔心用於興建項目的石屎磚強度是否合要求，關乎公眾安全利益。因此，土拓署當時需找出偽造測試的數目、所涉石屎磚是用於大橋項目哪個位置，從而通知路政署補救。

鍾續稱，小蠔灣實驗室內壓縮機每次石屎磚壓力測試後都會保留數據。署方根據壓縮機內數據，與署方向路政署提交的測試報告內資料逐一對比，若兩者有出入，則反映該測試疑偽造，鍾形容「好花時間、人力，一個月內睇10萬個項數據，先搵到出嚟」，並發現涉偽造的測試多達400項，其中300多項涉及港珠澳大橋工程，其餘為港珠澳人工島及屯赤隧道等工程。

嘉科2017年6月15日去信土拓署，表示他們有責任更新調查結果，希望有機會提出事實案情。同年7月，鍾代表當局回信嘉科，指嘉科未能於去年10月報告中透露全部事實，當局將禁止嘉科參與所有政府工程投標，為期12個月。聆訊今續。

【案件編號：DCCC1065/21】

相關字詞﹕區域法院 串謀欺詐罪 董事 嘉科工程顧問有限公司 石屎磚壓力測試 港珠澳大橋

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