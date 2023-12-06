首組裝合成公屋 料明年供420伙

安達臣地狹 採「即到即裝」

「安達臣道石礦場R2-6及R2-7號地盤公營房屋發展計劃」為房委會其中一個MiC先導計劃，當中興建一幢17層高大廈的R2-7號地盤將由1201個組裝合成組件組成，提供420個資助出售房屋單位，每層有26至28伙，各單位面積約22至36平方米不等。首個組件於今年7月19日到達地盤並完成安裝，昨日正組裝第五層，已安裝逾280件組裝合成組件。

羅匡仲說，R2-7號地盤採用經優化的MiC1.5，結構牆承載度較MiC1.0增33%，有助提升建屋量，展望未來MiC2.0可減少組裝限制，簡化安裝工序，工人毋須停留在組件之間亦能完成鋼筋安裝，進一步保障施工安全及減少依賴工地勞動力。

組裝減人手依賴 AI監地盤安全

房屋局長何永賢昨與房屋署長羅淑佩到場參觀地盤，何說建造業面對人手老化及工地安全等挑戰，認為MiC可提升工地安全及有助行業轉型，亦有助女性毋須靠體力勞動都可參與「起樓」或建築技術研究，從而吸引更多女性加入建造行業。

此外，項目總承建商瑞安承建及瑞安建築助理總經理陳家揚提到，每名工人均配備智能手表，監測員可監測各人位置，確保工人安全離開地盤，而R2-6及R2-7號地盤亦安裝逾30支AI智能監測鏡頭，若發現不安全行為，例如無戴安全帽，系統會即時通知前線管理人員跟進。