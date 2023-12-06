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港聞二

教師涉非禮女生 教局：不論定罪否考慮釘牌

【明報專訊】大埔中華基督教會馮梁結紀念中學一名男教師涉嫌兩度在校內輔導課期間，以手撫摸兩名中六女學生大腿，9月25日被捕。本報致電該中學查詢，職員未回應事件，稱需轉交其他職員處理。翻查該校網頁，被捕男子仍在教職員名單上。教育局稱已接獲學校通報，會在完結司法程序後檢視該教師註冊資格。

9月被捕 校網仍列教職員

據了解，事發在去年12月30日，當時分別16及17歲的女事主在沒有閉路電視覆蓋的教室上輔導課，男教師坐在17歲女事主旁邊，其間女事主感到教師用手撫摸她的大腿。及至今年5月18日，兩人再次上男教師的補習班，兩名女事主相鄰而坐，男教師則坐在兩人對面。上課期間，男教師撫摸兩人大腿，兩人感害怕，將事件轉告社工並報案。

警方表示，9月22日接獲學校社工報案，9月25日在大埔區以涉嫌「非禮」拘捕一名38歲姓劉本地男子，他獲准保釋候查，須於12月中旬報到。

教育局表示，學校已啓動危機處理小組，向家長交代進度；局方已即時嚴厲責成學校法團校董會跟進處理，並主動約見辦學團體了解。教育局稱，會在完結司法程序後檢視該教師註冊資格，即使涉事教師最終沒有被定罪，但基於學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為不能接受，教育局亦會採取適當行動，包括取消其教師註冊資格。

相關字詞﹕非禮

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