教師涉非禮女生 教局：不論定罪否考慮釘牌

9月被捕 校網仍列教職員

據了解，事發在去年12月30日，當時分別16及17歲的女事主在沒有閉路電視覆蓋的教室上輔導課，男教師坐在17歲女事主旁邊，其間女事主感到教師用手撫摸她的大腿。及至今年5月18日，兩人再次上男教師的補習班，兩名女事主相鄰而坐，男教師則坐在兩人對面。上課期間，男教師撫摸兩人大腿，兩人感害怕，將事件轉告社工並報案。

警方表示，9月22日接獲學校社工報案，9月25日在大埔區以涉嫌「非禮」拘捕一名38歲姓劉本地男子，他獲准保釋候查，須於12月中旬報到。

教育局表示，學校已啓動危機處理小組，向家長交代進度；局方已即時嚴厲責成學校法團校董會跟進處理，並主動約見辦學團體了解。教育局稱，會在完結司法程序後檢視該教師註冊資格，即使涉事教師最終沒有被定罪，但基於學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為不能接受，教育局亦會採取適當行動，包括取消其教師註冊資格。