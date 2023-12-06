六旬漢駕挖泥機墮塘 兩小時尋回屍體 房協樂頤居院舍電工疑觸電不治

昨傍晚近6時半，警方接報元朗攸壆路對開有一輛挖泥機跌落魚塘，駕駛者的朋友擔心事主被困，於是報警。消防派出蛙人搜救，又召來一部吊臂車協助固定挖泥機，防止進一步下沉。約兩小時後尋回一66歲男子，當場證實死亡，警方正調查意外原因，案件列屍體發現。

事主兒子到場了解事件，一度激動痛哭，警方用布遮蓋屍體。警方初步調查，相信事主是上述魚塘負責人，當時正操作涉事挖泥機，事主死因有待驗屍確定。勞工處表示已知悉及正了解事件。

另外，昨午4時許，一名42歲男電工於將軍澳培成里2號樂頤居1樓暈倒，工友報案時懷疑他觸電，經救護車送往將軍澳醫院搶救，約兩小時後不治。案件列作工業意外，警方正調查事主暈倒原因，死因有待驗屍確定。勞工處及機電工程署均表示，接報後已即時派員到場，正調查意外原因。據了解，事主沒有兒女，妻子暫不在港。

房協對意外深表關注和難過，並向事件中的死者家屬致以深切慰問。涉事地點是「長者安居樂」項目樂頤居內正翻新的安老院舍，死者為外判工程承建商「信誠營造工程有限公司」的註冊電工。事發時院舍沒有住客。房協正與工程顧問及承建商密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作。