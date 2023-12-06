涉製炸藥山邊實驗 警拘兩男檢文宣 住所藏30公斤原料可製TATP 參與反政府社交群組

二人被拒保釋 明年2月訊

被告為無業何志珩（33歲）和電器技工伍子傑（34歲），據悉二人分別患有自閉症及亞氏保加症，無政治聯繫。控罪指兩人今年11月1日至12月3日間，在香港串謀製造爆炸品，即硝酸銨混合物。

何另被指今年12月3日在鴨脷洲邨利滿樓某單位，明知而管有一包鹼性石灰粉、一包尿素粉、一包無水硫酸鈉、一包麵粉、一瓶稀釋劑、一瓶甘油、兩盒液態硝酸銨、一盒石灰粉、一盒點燃炭粉等。伍被指同日在柴灣漁灣邨漁順樓某單位，明知而管有兩瓶乙醇、兩瓶酒精、一瓶甘油、8瓶甲醇、一瓶果凍狀甲醇、7瓶油、5瓶油渣、3瓶氨水、一瓶柴油、一瓶雙氧水、一瓶通渠劑、一瓶糖漿、一罐丙酮、一罐肥料等。

挖半米地洞 檢自製燃燒工具

有組織罪案及三合會調查科總督察王子于表示，周日下午於黃竹坑近南風道截查及拘捕兩名分別33及34歲的本地男子，在其身上檢獲斧頭、鎌刀及槌仔。警方在附近一處隱蔽山邊發現一個面積約一米乘半米、深半米，以木板及迷彩防水布遮蓋的地洞，洞內檢獲一批自製燃燒工具，包括自製熔爐、金屬器皿連煙囪、約一公斤化學物品及儲存器皿，附近有試驗燃燒位置，亦見化學品包裝袋。

爆炸品處理課檢驗後，認為相關物品可用作自製炸藥的原材料。警方在二人寓所共檢獲30公斤化學原材料及化學品，為家用及工業用的化學品，可於市面購買。王指有關原材料經處理，可能製成TATP及硝酸銨類炸藥。警方另檢獲電子磅、蒸餾機、手機、製炸藥及化學物品的筆記簿。二人於網上群組認識，相信未有明確襲擊及行動目標。二人藏有政治宣傳單張及參與不同反政府社交媒體群組，警方相信他們政治立場反政府，反映仍有滋事分子企圖擾亂香港，強調會果斷執法。

【案件編號：ESCC2748/23】