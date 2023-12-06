明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉製炸藥山邊實驗 警拘兩男檢文宣 住所藏30公斤原料可製TATP 參與反政府社交群組

【明報專訊】兩名男子涉在黃竹坑山邊自設地洞作燃燒及爆破實驗，周日（3日）被捕；警方檢獲30公斤可製成炸藥的化學物，以及政治宣傳單張。兩人同被控一項串謀製造爆炸品罪，各被控一項管有爆炸品罪，昨在東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。主任裁判官徐綺薇應控方要求押後案件，以待化驗化學品和索取專家意見，明年2月20日再訊，二人申請保釋被拒，須還押候訊。

二人被拒保釋 明年2月訊

被告為無業何志珩（33歲）和電器技工伍子傑（34歲），據悉二人分別患有自閉症及亞氏保加症，無政治聯繫。控罪指兩人今年11月1日至12月3日間，在香港串謀製造爆炸品，即硝酸銨混合物。

何另被指今年12月3日在鴨脷洲邨利滿樓某單位，明知而管有一包鹼性石灰粉、一包尿素粉、一包無水硫酸鈉、一包麵粉、一瓶稀釋劑、一瓶甘油、兩盒液態硝酸銨、一盒石灰粉、一盒點燃炭粉等。伍被指同日在柴灣漁灣邨漁順樓某單位，明知而管有兩瓶乙醇、兩瓶酒精、一瓶甘油、8瓶甲醇、一瓶果凍狀甲醇、7瓶油、5瓶油渣、3瓶氨水、一瓶柴油、一瓶雙氧水、一瓶通渠劑、一瓶糖漿、一罐丙酮、一罐肥料等。

挖半米地洞 檢自製燃燒工具

有組織罪案及三合會調查科總督察王子于表示，周日下午於黃竹坑近南風道截查及拘捕兩名分別33及34歲的本地男子，在其身上檢獲斧頭、鎌刀及槌仔。警方在附近一處隱蔽山邊發現一個面積約一米乘半米、深半米，以木板及迷彩防水布遮蓋的地洞，洞內檢獲一批自製燃燒工具，包括自製熔爐、金屬器皿連煙囪、約一公斤化學物品及儲存器皿，附近有試驗燃燒位置，亦見化學品包裝袋。

爆炸品處理課檢驗後，認為相關物品可用作自製炸藥的原材料。警方在二人寓所共檢獲30公斤化學原材料及化學品，為家用及工業用的化學品，可於市面購買。王指有關原材料經處理，可能製成TATP及硝酸銨類炸藥。警方另檢獲電子磅、蒸餾機、手機、製炸藥及化學物品的筆記簿。二人於網上群組認識，相信未有明確襲擊及行動目標。二人藏有政治宣傳單張及參與不同反政府社交媒體群組，警方相信他們政治立場反政府，反映仍有滋事分子企圖擾亂香港，強調會果斷執法。

【案件編號：ESCC2748/23】

相關字詞﹕O記 炸藥

上 / 下一篇新聞

港生母語閱讀力全球第11 歷來最差 PISA調查指疫下停課多 團隊：更偏重數理等易評估科目
港生母語閱讀力全球第11 歷來最差 PISA調查指疫下停課多 團隊：更偏重數理等易評估科目
教育平等居亞 團隊：教師網課支援足
教育平等居亞 團隊：教師網課支援足
房委會年報出爐 結餘多20億 運作盈餘跌8億 資金回報率同減
房委會年報出爐 結餘多20億 運作盈餘跌8億 資金回報率同減
六旬漢駕挖泥機墮塘 兩小時尋回屍體 房協樂頤居院舍電工疑觸電不治
六旬漢駕挖泥機墮塘 兩小時尋回屍體 房協樂頤居院舍電工疑觸電不治
教師涉非禮女生 教局：不論定罪否考慮釘牌
教師涉非禮女生 教局：不論定罪否考慮釘牌
首組裝合成公屋 料明年供420伙
首組裝合成公屋 料明年供420伙
嘉科工程造假案證人：400偽造測試涉港珠澳橋屯赤隧道
嘉科工程造假案證人：400偽造測試涉港珠澳橋屯赤隧道
塌燈承辦商道歉 醫局：續禁投標1年
塌燈承辦商道歉 醫局：續禁投標1年
國產孖機訪港6日 C919首飛出內地 將繞港島上空演示 專家料趁國際會議展實力
國產孖機訪港6日 C919首飛出內地 將繞港島上空演示 專家料趁國際會議展實力
暫無本港航企擬引入 專家：國產機欠認證 機師短缺
暫無本港航企擬引入 專家：國產機欠認證 機師短缺
天然乳品案三度審訊 前主席騙聯交所囚逾7年
天然乳品案三度審訊 前主席騙聯交所囚逾7年
官諒貢獻 愉園前班主拖糧判社服
官諒貢獻 愉園前班主拖糧判社服
書載裸露名畫獄中禁收 鄒家成申覆核懲教決定
書載裸露名畫獄中禁收 鄒家成申覆核懲教決定
話你知：波提切利名作 故宮館現正辦展
話你知：波提切利名作 故宮館現正辦展
稱神秘投訴致「部門問候」 見山書店3月底關門
稱神秘投訴致「部門問候」 見山書店3月底關門
周庭棄保 李家超：警隊會總結經驗 不評論國安陪返深圳真假 鄧炳強：或影響其他被捕者
周庭棄保 李家超：警隊會總結經驗 不評論國安陪返深圳真假 鄧炳強：或影響其他被捕者
名醫何繼良指損名譽將追究 保柏稱暫停黑名單
名醫何繼良指損名譽將追究 保柏稱暫停黑名單
涉訛稱移居內地早提積金 14人涉詐騙及用假文書被捕
涉訛稱移居內地早提積金 14人涉詐騙及用假文書被捕
物理治療免轉介提案 3途徑兩涉醫生
物理治療免轉介提案 3途徑兩涉醫生
車齡6年 載客城巴英皇道自焚
車齡6年 載客城巴英皇道自焚
中大新技術治胃出口阻塞 減「復發」助進食
中大新技術治胃出口阻塞 減「復發」助進食
灣區熱搜：海外銷售弱 港派對服拓內地市場 獲迪士尼、漫威授權 立足前海創品牌
灣區熱搜：海外銷售弱 港派對服拓內地市場 獲迪士尼、漫威授權 立足前海創品牌
灣區熱搜：加速器年助逾20港企成長 今年百申請
灣區熱搜：加速器年助逾20港企成長 今年百申請
灣區熱搜：前海展板寫錯習語錄
灣區熱搜：前海展板寫錯習語錄
【Emily】各國使節遊故宮館 馮程拉生意 外交公署sell中華文化：追求和平和諧統一
【Emily】各國使節遊故宮館 馮程拉生意 外交公署sell中華文化：追求和平和諧統一
【Emily】穿越海洋公園萬花筒 伴小王子過聖誕
【Emily】穿越海洋公園萬花筒 伴小王子過聖誕
【Emily】浸大禁外人飯堂開餐 陳家洛：好心畀人唞下氣
【Emily】浸大禁外人飯堂開餐 陳家洛：好心畀人唞下氣
【Emily】陳弘毅獻「第一次」 幫實政街站嗌咪
【Emily】陳弘毅獻「第一次」 幫實政街站嗌咪
【Emily】考察焚化爐工程 張欣宇巧遇大學同窗
【Emily】考察焚化爐工程 張欣宇巧遇大學同窗