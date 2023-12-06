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教育平等居亞 團隊：教師網課支援足

【明報專訊】「學生能力國際評估計劃（PISA）2022評估」亦研究81個參與國家及經濟體的「教育平等」表現，香港名列第二，僅次澳門，顯示香港學生的學業成績，較少受社經地位影響。香港PISA 2022項目主理人、中大教育心理學系教授侯傑泰表示，與其他地區相比，本港教師在各區或不同類型學校的薪酬水平相若，在體制上能確保各校教師質素均等，令學生得到較平等教育。

17%基層數學列同區前1/4

根據PISA 2022評估，本港17%社經地位弱勢學生的數學成績於本港排名前四分之一，較經濟合作與發展組織（OECD）平均值高7個百分點。侯傑泰指出，疫情下較多用遙距電子形式上課，理論上經濟能力差的學生易受影響，不過香港未有此情况，反映政府對低收入家庭學生學習支援足夠。PISA最新結果亦顯示，香港的移民學生在所有評估領域中的學術表現，與本地學生相若。

評估於去年5至7月調查，本港中學只維持半日授課，PISA問卷調查顯示，53%香港學生的學校停止面授課超過3個月，略高於OECD的平均水平3個百分點；36%香港學生表示每周至少有一次在學業上遇到困難，較平均值略高兩個百分點。不過，香港停止面授課期間學校和教師對學生的支援排名前列，其中教師「積極進行即時視訊網上課程」、「積極利用電子教科書、作業、功課等電子資源」均排全球第二。

PISA表示，廣泛的國家及經濟體學術表現在2022年下滑，與上次評估、即2018年相比，41個國家及經濟體的數學成績下跌、35個在閱讀成績下降，科學成績則大多數保持穩定。侯傑泰認為，香港即使面對疫情，學生於3個項目仍居全球前列，相信與本港網絡基建較完善、網課順利有關。

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